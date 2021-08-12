Политолог Простаков заявил, что «Родину» необходимо допустить к участию в выборах

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН выразил недоумение по поводу отказа в регистрации партии «Родина» на выборы в городской парламент.

Напомним, Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной послужил брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают функционеры фракции.

«Ситуация возникла действительно странная. Партия «Родина» ранее не давала повода подозревать ее в использовании незаконных политтехнологий и не допускала конфронтации с властью», — заявил собеседник агентства.

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Сергей Простаков отметил, что случившееся в Санкт-Петербурге невольно бросает тень на всю избирательную систему.

«Могло случиться многое — от «эксцесса исполнителя» при сборе подписей до неверных проверочных данных, используемых избиркомом. В любом случае выход может лежать только в правовом поле. И если с собранными подписями все в порядке, партию «Родина», разумеется, необходимо допустить к выборам», — заявил политолог.

Ранее политолог Роман Романов заявил, что настоящий повод отказа «Родине» в регистрации не брак подписей, а то, что таким образом ЦИК просто устраняет фракции, которые показали себя достойно по сравнению с традиционно ведущими партиями.