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Власти ЦАР проводят кампанию по демилитаризации населения республики
ЦАР
Власти ЦАР проводят кампанию по демилитаризации населения республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 12 августа. В Центральноафриканской Республике продолжается операция по ликвидации остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС). Радикалы по всей стране добровольно сдают оружие.

Кампанию по демилитаризации инициировал пресс-секретарь Генерального штаба Огюстен Ндаго-Кпако. Первыми капитулировали члены незаконного вооруженного формирования «Народный фронт возрождения ЦАР» (FPRC).

Позже к ним присоединились более сотни бандитов из христианского ополчения «Анти-Балака», а также «Движение свободных центральноафриканцев за справедливость» (MLCJ), «Обновленная Селека» (SR), «Возвращение, протест, реабилитация» (3R), «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC), «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC) и «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Ранее боевики несколько месяцев скрывались в городе Бриа.

Успехи солдат армии ЦАР обусловлены качественной подготовкой и обучением российскими военными инструкторами. Благодаря этой помощи они смогли отразить атаки радикалов в декабре 2020 года на Банги (накануне выборов в ЦАР), а также осуществить успешную операцию по зачистке территорий и населенных пунктов вокруг столицы африканского государства.

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