Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»

Самое важное, что нужно знать о новом российском фильме «Солнцепек», — он основан на реальных событиях и заставляет вжиматься в кресло.

В городах России 12 августа стартовал прокат фильма «Солнцепек». Режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус сняли кино об одной из страниц гражданской войны в Донбассе — луганской трагедии, которая произошла в 2014 году. Создатели картины «Солнцепек» решили рассказать миру правду о том, что творилось и творится в Донецкой и Луганской народных республиках. До этого никто не решался снять картину на такую сложную тему, как гражданская война.

ФАН связался с одним из режиссеров картины — Максимом Бриусом, чтобы откровенно поговорить о его детище — фильме «Солнцепек», о том, почему он взялся снимать картину на тему Донбасса, почему так важны сегодня такие фильмы, как удалось уговорить сняться в ленте маститых российских актеров.

— Что вы хотели передать этим фильмом, какой посыл в него вкладывали?

— Мне хотелось напомнить о событиях, о которых, как мне кажется, все уже начали забывать. О событиях начала боевых действий в Донбассе, о людях, которые стали жертвами войны и пострадали. Фильм о том, что нельзя забывать такие вещи, о них нужно напоминать миру. Нужно уже решать вопрос с этой «болевой точкой». Мне кажется, об этом фильм.

— Почему так важно сегодня снимать такие картины, как «Солнцепек»?

— Мне кажется, в нашей стране важно снимать такие картины, потому что сейчас мало по-настоящему патриотических фильмов о людях. Фильм не об «ура, Россия!». Он о русских людях, сильных духом. Да и вообще, всегда интересно снимать фильмы, в которых есть сильные духом люди, сопротивление миру и несправедливости.

кадр из фильма « Солнцепёк» /

— Как вам удалось уговорить актеров Алексея Кравченко и Владимира Ильина сняться в картине «Солнцепек»?

— Владимир Ильин внимательно отнесся к сценарию и довольно быстро согласился, потому что эта тема ему близка. С Алексеем Кравченко тоже долго не пришлось спорить, потому что мы вместе с ним работали, очень хорошо к друг другу относимся. У нас были совместные проекты, мы с ним дружим. Кроме того, он доверяет мне как режиссеру, человеку. Эта тема (войны в Донбассе) тоже не прошла мимо него. Он не стал распространяться, каким образом, но сказал, что тема ему близка, поэтому было бы интересно сыграть в нашей картине. У Александра Бухарова и других актеров, которые приняли участие в этой картине, есть личная боль, которая касается этих событий. Не могу сказать, что у всех, но у многих.

— А не боятся ли сыгравшие в фильме «Солнцепек» актеры, что теперь им навсегда закрыта дорога на Украину?

— Когда мы разговаривали с каждым актером, который принял участие в картине, мы этот вопрос обсуждали. Были актеры, которые отказались сниматься именно по причине того, что у кого-то есть родственники на Украине, кто-то ездит туда на гастроли и имеет там какие-то интересы. Кто-то просто не хочет влезать в эту тему. Но те актеры, которые снялись, понимали, что в их адрес будут определенные нападки, у них могут возникнуть сложности. У многих эти сложности уже есть, поэтому они сказали: «Да плевать! Я с удовольствием снимусь, эта тема мне интересна».

— Как вам работалось вместе с Михаилом Вассербаумом? Не было разногласий на съемочной площадке?

— Над картиной мы работали параллельно: большую часть картины снял я, потом по состоянию здоровья я не смог продолжать, дальше подхватил картину Миша и закончил ее. Мы с Мишей в прекрасных отношениях, никаких проблем у нас с ним нет. Мы всегда созванивались и обсуждали рабочие моменты.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

— Какой вы видите дальнейшую судьбу Донбасса?

— Это будет долгоиграющий конфликт, пока обе стороны не придут к общему решению. Прежде всего гарантия безопасности жителям Донбасса и русского языка, который является основным на этой территории. Когда начались события, мое ощущение было таковым: если бы Украина не запретила русский язык, то, наверное, таких громоздких событий бы не было. Конечно, что-то бы точно было, но не так тяжело. Когда тебе запрещают дышать, тогда народ и поднимается.

— Расскажите об интересных событиях, которые произошли во время съемок картины?

— Самое интересное событие, наверное, заключалось в том, что многие вещи нам удалось удачно решить, например, взрыв здания администрации Луганска. Администрация города Симферополя, где проходили съемки, пошла нам навстречу. Нам повезло, что в этот момент площадь, на которой мы снимали, находилась на ремонте, поэтому не пришлось ее разносить. Там было около 50 взрывов перед действующей администрацией города. Мы понимаем, что сделать это в Москве или Санкт-Петербурге было невозможно. А вот крымчане нам помогли. За это им низкий поклон.

— Будет ли продолжение фильма «Солнцепек»?

— Не знаю. Дайте этому выйти в прокат. Дальше поймем, будет или нет. С фильмом «Шугалей» тоже было непонятно, но уже сняли три фильма.