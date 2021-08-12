Бывшая координатор «Открытой России» Милушкина получила 10,5 года лишения свободы

Псков, 12 августа. По решению Псковского районного суда псевдоактивистка Лия Милушкина приговорена к 10,5 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание в ИК строгого режима.

Бывший координатор псковского регионального отделения общественного движения «Открытая Россия»1 (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) стала фигуранткой уголовного дела о крупном сбыте запрещенных веществ.

Суд по аналогичной статье, отправился за решетку и муж обвиняемой — он получил 11 лет колонии строгого режима. В ходе допроса супруги раскаялись в содеянном.

Ранее ФАН сообщал, что бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров остался под стражей до 29 октября. Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на продление срока ареста.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ