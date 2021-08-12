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Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами в Якутии

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:03
Происшествия
Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Якутск, 12 августа. В ближайшее время в Якутию будут направлены дополнительные силы для тушения природных пожаров.

Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил лесопожарную обстановку в Якутии после проведенного авиамониторинга. Он собрал оперативное совещание по выработке дополнительных мер, которые помогут стабилизировать лесопожарную обстановку, сообщил источник ФАН.

Зиничев подчеркнул, что основная координация работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах в регионе находится в зоне ответственности МЧС РФ.

«У Рослесхоза остаются те же задачи, что и были — организация и тактика тушения лесных пожаров, руководство привлеченными силами. Но координацией всех имеющихся сил и средств будет заниматься МЧС России», — утонил Зиничев.

Также он добавил, что в ночь на 13 августа авиация перебросит дополнительную группировку спасателей из 200 специалистов, которые будут распределены в зоны пожаров. Также в Якутию для усиления авиагруппировки будут направлены два вертолета.

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