Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами в Якутии

Якутск, 12 августа. В ближайшее время в Якутию будут направлены дополнительные силы для тушения природных пожаров.

Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил лесопожарную обстановку в Якутии после проведенного авиамониторинга. Он собрал оперативное совещание по выработке дополнительных мер, которые помогут стабилизировать лесопожарную обстановку, сообщил источник ФАН.

Зиничев подчеркнул, что основная координация работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах в регионе находится в зоне ответственности МЧС РФ.

«У Рослесхоза остаются те же задачи, что и были — организация и тактика тушения лесных пожаров, руководство привлеченными силами. Но координацией всех имеющихся сил и средств будет заниматься МЧС России», — утонил Зиничев.

Также он добавил, что в ночь на 13 августа авиация перебросит дополнительную группировку спасателей из 200 специалистов, которые будут распределены в зоны пожаров. Также в Якутию для усиления авиагруппировки будут направлены два вертолета.