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Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
Общество
Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
vk.com  /  @yuri_golub

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь прокомментировал единогласное решение Петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По мнению Юрия Голубя, зачастую подписи отбираются по формальным признакам, не имеющим ничего общего с реальной картиной поддержки партии. Эксперт добавил, что «Родина» собрала вполне адекватное количество подписей, а подделанными их признали несправедливо.

«На мой взгляд, у нас слишком громоздкая и довольно несовершенная система выдвижения партии на выборы, сама процедура сбора и проверки голосов таит в себе много пороков. Часто подписи бракуются по совершенно формальным признакам, в итоге партия не допускается к выборам. 13% забракованных подписей или 5% — по большому счету, какая разница? Если партия действительно не пользовалась бы поддержкой, она не собрала бы и остальные проценты. То есть это просто формальные основания, вряд ли это можно назвать совершенным фильтром», — рассказал Голубь.

Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог отметил, что неразборчивый почерк человека, отдавшего голос за партию, может служить основанием, что его подпись не признали действительной, с этим сталкиваются многие новые политические силы. В том числе с такой несправедливостью, к сожалению, столкнулась и «Родина».

«Эта система у нас критикуется регулярно и в общем совершенно справедливо. Нужно придумывать какие-то другие методы исключения из борьбы неконструктивных и неответственных политических сил. Если говорить о партии «Родина», очевидно, что она представлена широко, в разных регионах, за ней стоят люди. Можно только сожалеть, что таким формальным основанием она снимается с выборов», — поделился мнением политический аналитик.

Ранее политолог Роман Романов выразил мнение по поводу настоящей причины отказать «Родине» в регистрации. По его словам, таким образом ЦИК просто устраняет партии, которые показали себя достойно по сравнению с традиционно ведущими фракциями.

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