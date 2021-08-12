Обнаружен клон стим-сервиса Netflix с подборками вымышленных фильмов и сериалов

Калифорния, 12 августа. Сайт-двойник Netflix под названием Nestflix нашли на просторах Сети. Клон популярного стриминг-сервиса предлагает к просмотру коллекцию несуществующих фильмов и сериалов.

Создательница двойника Netflix Линн Фишер назвала свою работу «косплеем» на популярную онлайн-площадку. Она отметила, что в коллекцию Nestflix вошли фильмы, которые осуждали или смотрели персонажи реальных художественных картин и телепроектов. Подборка клона Netflix насчитывает свыше 400 лент. Вымышленные фильмы и сериалы даже имеют подробное описание, кадры и рейтинги.

Так, в подборку Nestflix вошел гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами», который смотрели герои культовой картины «Один дома», фильм под названием Mac and C.H.E.E.S.E., где снимался Джоуи по сюжету сериала «Друзья». Кроме того, на сайте-двойнике можно найти информацию о всех фильмах, которые упоминались в «Солдате неудачи», а также сиквелы «Титаника» и «Умницы Уилла Хантинга».

Пока клон Netflix добавляет в подборку несуществующее фильмы, оригинальный сервис расширяет охват аудитории с помощью производства оригинального контента. Сервис даже готовится снять документальный сериал о полете миллиардера Джареда Айзекмена в космос. Проект будет разработан в сотрудничестве с компанией SpaceX.