Сотни турок напали на дома сирийских беженцев в Анкаре

Сотни турок напали на дома и бизнес сирийских беженцев в Анкаре; сенаторы США потребовали прекратить передачу технологий Турции для производства дронов; Турецкие власти обвинили Иран в скоплении афганских беженцев у границ страны; Турция вошла в десятку стран мира с самым низким уровнем занятости, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Сенаторы США потребовали прекратить передачу технологий Турции

Двадцать семь членов Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием прекратить действие любых разрешений на экспорт американских беспилотных технологий в Турцию. В письме сенаторы также предложили подготовить доклад о турецкой индустрии БПЛА, изучив возможные нарушения санкций США.

27 Members of Congress send a bipartisan letter to @SecBlinken sounding the alarm on Turkey's malign UAV program, which destabilizes the world, and threatens US interests. @indefchristians was glad to work with our friends @ANCA_DC & @HellenicLeaders pic.twitter.com/eD1zqBJcyL — Rich Ghazal (@richghazal) August 10, 2021

Анкара надеется решить вопрос с аэропортом Кабула в ближайшие дни

Вопрос столичного аэропорта Афганистана в ближайшие дни «обретет форму», заявил 12 августа министр обороны Хилуси Акар во время визита в Исламабад. Он также добавил, что кабульский аэропорт должен полноценно функционировать, иначе дипломатическим миссиям придется покинуть афганскую столицу.

Турция предложила разместить войска в аэропорту Кабула после ухода НАТО и в течение нескольких недель вела переговоры с США. Взамен президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал выполнения финансовых и логистических условий.

Акар сказал, что были предложения о том, что дипломатические миссии будут полностью отозваны, если аэропорт закроют.

Akar: Kabil'deki havalimanı konusu önümüzdeki günlerde şekillenecekhttps://t.co/fXdvUdhvAT — duvaR (@gazeteduvar) August 12, 2021

Эрдоган заявил, что может провести переговоры с лидером талибов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 августа, что он может принять лидера движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Афганистане.

«Наши службы прилагают усилия для переговоров с «Талибан». Может быть, даже я смогу встретиться с их лидером», — сказал турецкий лидер.

Северные районы Турции подверглись серьезным разрушениям из-за наводнения

После сильных лесных пожаров в Турции на страну обрушились разрушительные наводнения. Северные провинции страны — Кастамону, Бартын и Синоп — стали жертвами природных катастроф.

Шесть человек погибли в черноморской провинции Кастамону, один житель умер во время наводнения в Бартыне.

Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD) заявило, что эвакуация людей из пострадавших районов продолжается с помощью вертолетов.

Турция локализовала лесные пожары

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции, пожары в средиземноморской провинции Кейджегиз в средиземноморской провинции Мугла были локализованы после того, как горели в течение 14 дней.

Возгорания вспыхнули в лесах Турции из-за резкого роста температуры в регионе в сочетании с сильным ветром. В результате пожаров погибло 9 человек. Согласно оценке ущерба, было уничтожено 8 000 га леса, около 5000 голов крупного рогатого скота и около 30 000 птиц.

Türkiye'yi sarsan orman yangınlarında son durum



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Köyceğiz ve Manavgat'taki yangınlar kontrol altına alındı. Burdur'daki yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor"https://t.co/XYcXXS19Y8 pic.twitter.com/y9eYS6uzB4 — Medyascope (@Medyascopetv) August 12, 2021

В Турции оштрафовали телеканал за слова «кошмарный пожар»

Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) оштрафовал турецкий телеканал Fox TV за репортаж, в котором журналист, рассказывая о лесных пожарах, был крайне обеспокоен.

«Пламя разгорается так быстро, как в кошмаре», — сказал корреспондент.

Помимо Fox TV, RTÜK также оштрафовал пять других телеканалов, включая KRT, Tele 1, HaberTürk, Halk TV и TR 35 за их трансляцию, посвященную лесным пожарам.

Неделей ранее надзорная организация пригрозила вещателям штрафами, утверждая, что некоторые телеканалы пытаются своими сюжетами о лесных пожарах создать хаос среди населения.

RTÜK, muhabirin kullandığı "O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…" ifadesi sebebiyle FOX TV'ye ceza kestihttps://t.co/Vk58WngUyw pic.twitter.com/U8djyrYVqn — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 11, 2021

Сотни турок напали на дома и бизнес сирийских беженцев в Анкаре

Сотни граждан Турции вышли на улицы, чтобы атаковать дома и предприятия сирийцев в столице Анкаре 11 августа. Причиной погромов стала смерть турецкого юноши в результате драки между сирийцами и местными жителями.

Беспорядки продолжились и на следующий день. Власти Турции опасаются, что погромы против афганских и сирийских беженцев могут переместиться в Стамбул и другие крупные города страны.

Ankara #Altındağ'da #Suriyeli mültecilere ait evlere ve işyerlerine yönelik ırkçı saldırılar sürüyor pic.twitter.com/825BDo3DE5 — Mülteci Medyası (@multecimedyasi) August 11, 2021

Анкара обвинила Иран в скоплении афганских беженцев у границ Турции

Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA), известный своими тесными отношениями с турецким правительством, обвинил Иран в помощи афганским беженцам в пересечении границы с Турцией.

«На самом деле Турция не сосед Афганистана. Сосед Афганистана — Иран должен выйти на первый план в принятии беженцев. В нынешней ситуации следует рассматривать как проблему то, что Иран активно помогает мигрантам попасть в Турцию. Недопустимо, чтобы Иран сажал беженцев, прибывающих в его страну, в автобусы и оставлял их на границе с Турцией», — написал аналитик SETA Омер Озкизилджик.

Лидер турок-киприотов исключил воссоединение разделенного острова Кипр

Президент турок-киприотов Эрсин Татар будет настаивать в ООН в следующем месяце на стремлении своего правительства к решению кипрского вопроса созданием двух независимых государств.

Северный Кипр занял бескомпромиссную позицию в отношении возможного воссоединения с тех пор, как в прошлом году Эрсин Татар был избран президентом анклава.

«Обе стороны острова, разделенные по этническому признаку с середины 1960-х годов, сейчас слишком разобщены, чтобы воссоединиться, и будущие переговоры требуют признания его стороны равной и суверенной», — сказал он в интервью Financial Times.

Турция пожертвует Сомали 30 миллионов долларов

Турция объявила о пожертвовании Сомали 30 миллионов долларов, которые будут предоставляться ежемесячно в размере 2,5 миллиона долларов.

Заявление было опубликовано 5 августа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Было решено, что Соглашение о пожертвовании, подписанное Правительством Турецкой Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали 1 июля 2021 года, вступит в силу», — говорится в постановлении.

Согласно договору, турецкие деньги будут использованы для «бюджетного финансирования и наращивания институционального потенциала Сомали».

Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek https://t.co/Cnwc0spHSC pic.twitter.com/KaaTS3BQau — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2021

Турция вошла в десятку стран мира с самым низким уровнем трудовой занятости

Турция вошла в «10 худших стран мира для трудящихся» говорится в отчете Глобального индекса прав Международной конфедерации профсоюзов за 2021 год, которая объединяет организации сотрудников из 163 стран и представляет более 200 миллионов участников, пишет издание Duvar.

Согласно индексу, в этом году в десятку стран с худшим показателем для трудящихся входят Турция, Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Колумбия, Египет, Гондурас, Мьянма, Филиппины и Зимбабве.

Помимо 10 миллионов безработных в Турции, в отчете, как и во многих аналогичных исследованиях, показано, что миллионы трудящихся страдают от крайней нищеты, неравенства в заработной плате, неравного распределения пособий, подавления социальных, человеческих, трудовых и демократических прав и т.д.

Молодежь Турции беспокоится о своем благополучии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отчете под названием «Проблемы молодых людей во время COVID-19: последствия рисков, имеющих значение для 2020 года», заявила, что от экономического кризиса в пандемию наиболее сильно пострадали молодые люди.

Молодежь во всех странах ОЭСР пострадала от пандемии, но серьезность последствий сильно различается. Только 30% молодых людей в Бельгии и Нидерландах сообщили о проблемах с трудоустройством, тогда как в Турции эта доля достигла 60%.

Кроме этого, исследование показало, что 3 из 4 молодых людей в Турции обеспокоены экономикой. Согласно этим показателям, Турция вошла в тройку лидеров среди 25 стран ОЭСР вместе с Эстонией и Мексикой.

"Türkiye’de 4 gençten neredeyse 3’ü ekonomiye dair endişe içinde"https://t.co/DT6N3y5veE pic.twitter.com/1YNYR4rOjQ — soL Haber (@solhaberportali) July 21, 2021

Ежедневное число случаев коронавируса в Турции вновь бьет рекорды

11 августа в Турции были зарегистрированы рекордные с начала мая 27 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ежедневные заболевания выросли с четырех тысяч в начале июля до более двадцати тысяч за последние две недели.

Эксперты опасаются, что рост заражений и сильные лесные пожары в юго-западных прибрежных провинциях Турции подрывают надежды на возрождение туризма этим летом после тяжелых потерь, вызванных ограничениями пандемии в прошлом году.

Между тем, согласно данным Минздрава Турции, 50% населения страны получили обе дозы вакцины от COVID-19.

Сторонники Эрдогана напали на турецкого боксера-оппозиционера в Германии

Турецкий боксер Унсал Арик, активный критик президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подвергся нападению в понедельник, 9 августа, в Берлине.

Арик сообщил об этом на своей странице в Twitter. Позже в интервью новостному изданию Duvar он рассказал, что нападавшие были сторонниками президента Турции.

В прошлом месяце немецкие власти предупредили турецких противников Эрдогана, проживающих в ФРГ, что спецслужбы обнаружили «расстрельный список» с именами 50 человек, на которых могут быть совершены покушения.

«Два человека подошли ко мне на улице, и начали петь мне предвыборную песню Эрдогана. Когда я сказал им, что не хочу слышать его имя, они напали на меня. Меня огорчает, что нападают на спортсмена, который представляет турецкий флаг и называют его предателем», — заявил Арик.

По словам боксера, это было организованная атака, и при желании преступники могли убить его, но они лишь ограничились запугиванием.

Эрдоган требует у Триполи вернуть долги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к временному правительству Ливии с просьбой выплатить долг в размере 1,1 миллиарда долларов компаниям, которые действовали в североафриканской стране. Об этом рассказал телеканал Sky News Arabia.

ERDOĞAN-DİBEYBE GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Gündemde Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra, Tunus'taki darbe süreci, Akdeniz'deki gerilim ve bölgesel konular da yer aldı. pic.twitter.com/hzD2Dxx2As — 24 TV (@yirmidorttv) August 7, 2021

Согласно информации источников телеканала, этот вопрос обсуждался на встрече Эрдогана с временным премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой во время его визита в Турцию 7 августа.

Источники Sky News также отмечают, что это не первый случай, когда Анкара требует вернуть деньги, которые связаны с «компенсациями» или «ценой на оружие».

1 Организация запрещена на территории РФ.