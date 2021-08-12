Авиаэксперт указал, почему пилоты боятся возвращаться из-за плохих погодных условий

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок (всего 16 человек). Сообщается, что машина заходила на посадку в условиях плохой видимости. Половине экипажа удалось спастись. Пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского. В тяжелом состоянии находятся два члена экипажа.

Министерство чрезвычайных ситуаций продолжает поиски еще восьми пассажиров воздушного судна. Спасательная операция осложняется тем, что вертолет затонул на глубине более ста метров. Полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания «Витязь-Аэро», которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке — непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. В ходе расследования допрошен гендиректор компании «Витязь-Аэро» и технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал Федеральному агентству новостей, что стало причиной катастрофы. По его словам, некоторые маленькие авиакомпании экономят фактически на всем, поэтому пилотам делают выговор, если они вдруг вернулись в аэропорт вылета без особых причин.

«Насколько я знаю, в наше время все пытаются экономить. Сегодня очень дорогой керосин, эксплуатация, поэтому прибыль в авиации не очень большая. Но у нас ее пытаются сделать как обычно — побольше. В советские времена никто не ругал пилотов за выработку топлива. Было везде написано, что уход на второй круг, возврат из-за погодных условий — правильное и грамотное решение экипажа. Но времена изменились. Пилоты начали отписывать причину, почему они решили уйти на второй круг и так далее. Я думаю, у экипажа мог возникнуть вопрос по поводу того, что нужно возвращаться из-за погодных условий или нет», — резюмировал эксперт.

ФАН удалось побеседовать с одним из друзей пилота разбившегося на Камчатке самолета и узнать о рабочей обстановке в коллективе.