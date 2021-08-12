Метеоролог Тишковец предрек Крыму и Тамани «библейский потоп»

Керчь, 12 августа. Рекордное количество осадков ожидается в ближайшее время в Крыму и на западе Краснодарского края, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, в Тамани выпадет около 370% августовской нормы осадков, в Керчи — 343% от месячной нормы. Это в 1,7 раза больше, чем во время потопа 17 июля, тогда в Крыму выпало 88 мм осадков.

Пик непогоды ожидается завтра, в период с 9:00 до 15:00, возможна гроза и град. Синоптики не исключили формирование смерчей. Региональный гидрометцентр Крыма предупредил об угрозе схода селевых потоков. Уровень воды может подняться до полутора метров. Виновником такой непогоды является мезоциклон, небольшой, но очень активный, пояснил Тишковец.

Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки. Наибольшее количество осадков выпало в темное время суток, отметил Тишковец.