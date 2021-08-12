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Баранец объяснил, какие задачи решают совместные учения России и Китая
Политика
Баранец объяснил, какие задачи решают совместные учения России и Китая
ПолитЭксперт  / 

Военные учения России и Китая — это информационный посыл отдельным странам: откорректировать свое неподобающее поведение в отношении Москвы. Об этом ФАН заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя новость о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНР для наблюдения за совместными учениями «Взаимодействие-2021».

«Российско-китайские военные учения организуются достаточно часто. Они проходят как на территории РФ, так и на территории КНР. Армии отрабатывают решение задач, которые могут возникнуть в случае реальной войны. Идет интенсивное укрепление нашего сотрудничества и сближение государств-союзников. Во время учений учитываются особенности предполагаемых действий нашего вероятного противника и региональный фактор», — пояснил полковник.

Баранец объяснил, какие задачи решают совместные учения России и Китая
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт напомнил, что Китай граничит с Афганистаном и другими «беспокойными» странами, и эти обстоятельства вносят в повестку согласований действий Москвы и Пекина свои коррективы.

«Объединение политических и военных сил России и Китая — страшный сон Вашингтона и всего НАТО. Они сами об этом говорят. Уильям Перри, бывший министр обороны США, заявил, что дурацкая внешняя политика Вашингтона толкают Россию и Китай в объятия друг друга. Пекин и Москва ситуативно — в одном окопе», — подчеркнул собеседник агентства.

Баранец уточнил, что официальный Китай не любит говорить о «союзнических» отношениях и это важно. Ведь статус военного союзника налагает особые обязательства.

Военный эксперт объяснил, какие задачи решает Шойгу в Китае
ПолитРоссия  / 

«Несколько лет назад, во время празднования юбилея Коммунистической партии Китая, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин произнес страшную для американцев фразу. Он сказал, что если США и их сателлиты продолжат свою грубую политику и невежественное поведение в отношении Китая, это вынудит Пекин заключить полноценный военный союз с Москвой. Это очень напрягло американских вояк», — добавил обозреватель «КП».

По словам собеседника ФАН, учения проводятся не только в сложное время, но и в «сложном» месте. У Китая есть соседи с территориальными притязаниями, в то же время на различные неуместные заявления относительно российских Курил отваживается Япония.

«Индия, в свою очередь, невероятно ревностно следит за сотрудничеством России и Китая. В Дели нервничают, но они должны подумать о своем неподобающем поведении на переговорах о закупке военной российской техники. Подписание контрактов было сорвано после того, как представители Вашингтона навестили высокопоставленных индийских чиновников. В результате многомиллионная сделка не состоялась», — поделился информацией военный эксперт.

Военный эксперт объяснил, какие задачи решает Шойгу в Китае
Global Look Press  / Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com

Виктор Баранец назвал совместные маневры Пекина и Москвы многовекторным месседжем Кабулу, Дели, Токио и прочим сторонам, включая Вашингтон и Брюссель, которые должны откорректировать свое поведение как относительно России, так и относительно Китая.

Ранее ФАН рассказал, почему у военных публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок вызывают смех.

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