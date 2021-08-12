Баранец объяснил, какие задачи решают совместные учения России и Китая

Военные учения России и Китая — это информационный посыл отдельным странам: откорректировать свое неподобающее поведение в отношении Москвы. Об этом ФАН заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя новость о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНР для наблюдения за совместными учениями «Взаимодействие-2021».
«Российско-китайские военные учения организуются достаточно часто. Они проходят как на территории РФ, так и на территории КНР. Армии отрабатывают решение задач, которые могут возникнуть в случае реальной войны. Идет интенсивное укрепление нашего сотрудничества и сближение государств-союзников. Во время учений учитываются особенности предполагаемых действий нашего вероятного противника и региональный фактор», — пояснил полковник.
Эксперт напомнил, что Китай граничит с Афганистаном и другими «беспокойными» странами, и эти обстоятельства вносят в повестку согласований действий Москвы и Пекина свои коррективы.
«Объединение политических и военных сил России и Китая — страшный сон Вашингтона и всего НАТО. Они сами об этом говорят. Уильям Перри, бывший министр обороны США, заявил, что дурацкая внешняя политика Вашингтона толкают Россию и Китай в объятия друг друга. Пекин и Москва ситуативно — в одном окопе», — подчеркнул собеседник агентства.
Баранец уточнил, что официальный Китай не любит говорить о «союзнических» отношениях и это важно. Ведь статус военного союзника налагает особые обязательства.
«Несколько лет назад, во время празднования юбилея Коммунистической партии Китая, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин произнес страшную для американцев фразу. Он сказал, что если США и их сателлиты продолжат свою грубую политику и невежественное поведение в отношении Китая, это вынудит Пекин заключить полноценный военный союз с Москвой. Это очень напрягло американских вояк», — добавил обозреватель «КП».
По словам собеседника ФАН, учения проводятся не только в сложное время, но и в «сложном» месте. У Китая есть соседи с территориальными притязаниями, в то же время на различные неуместные заявления относительно российских Курил отваживается Япония.
«Индия, в свою очередь, невероятно ревностно следит за сотрудничеством России и Китая. В Дели нервничают, но они должны подумать о своем неподобающем поведении на переговорах о закупке военной российской техники. Подписание контрактов было сорвано после того, как представители Вашингтона навестили высокопоставленных индийских чиновников. В результате многомиллионная сделка не состоялась», — поделился информацией военный эксперт.
Виктор Баранец назвал совместные маневры Пекина и Москвы многовекторным месседжем Кабулу, Дели, Токио и прочим сторонам, включая Вашингтон и Брюссель, которые должны откорректировать свое поведение как относительно России, так и относительно Китая.
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