Катарский шейх оказался в центре скандала из-за поддельных артефактов

Доха, 12 августа. Член правящей династии Катара шейх Хамад бин Абдулла Аль Тани проиграл суд компании Phoenix Ancient Art, занимающейся продажей художественных произведений античного времени.

Принадлежащая ему фирма Qatar Investment and Projects Holding Company (QIPCO) приобрела у дилеров мраморный бюст высотой 30 см и стоимостью в 3 млн долларов, изображающий Александра Македонского как Геракла. Годом ранее у этой же компании QIPCO купила статуэтку греческой богини Ники за 2,2 млн. Возраст артефактов, по утверждению представителей Phoenix Ancient Arts, составлял более 2000 и 1600 лет соответственно.

Однако согласно иску, поданному катарской стороной, обе скульптуры оказались современными поделками, стоившими ничтожную часть от затраченной на их приобретение суммы.

Qatari sheikh loses battle over $5.2m ‘fake’ ancient artefacts sold by Swiss dealer - Phoenix in Geneva. Replacements stuck in US. https://t.co/ocvinwgdSq — Keri Douglas (@keridouglas) August 11, 2021

Представители филиала Phoenix Ancient Art, базирующегося в Женеве, заверили в подлинности произведений искусства. Тем не менее компания согласилась обменять их на шесть других артефактов аналогичной стоимости, чтобы продемонстрировать доброжелательное отношение к главе QIPCO.

Покупка сорвалась, так как пять из шести изделий были задержаны таможней США при попытке вывоза из страны в связи с нарушениями правил экспорта. По итогам продолжившихся переговоров стороны не достигли консенсуса, и QIPCO подала иск на Phoenix Ancient Art в Высокий суд Лондона.

Впрочем, в феврале этого года заявление аннулировали по истечении срока обжалования. Апелляция, направленная впоследствии катарским шейхом с обоснованием задержки из-за эпидемии коронавируса, также была отклонена. Решение объясняется тем, что за время пандемии у адвокатов QIPCO была возможность разобраться в вопросе и подать соответствующие документы.

Шейх Хамад бин Абдулла Аль Тани является владельцем коллекции художественных произведений древности, которая включает в себя около двух тысяч артефактов и неоднократно демонстрировалась во многих крупных выставочных площадках мира, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке и музей Виктории и Альберта в Лондоне.