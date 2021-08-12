Массовое убийство в Эфиопии: власти штата объявили трехдневный траур

Аддис-Абеба, 12 августа. Власти северного штата Афар объявили трехдневный траур в связи с массовым убийством свыше 200 мирных граждан. Ответственность возлагается на сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила, что Детский фонд ООН встревожен этим инцидентом, а также новостями об уничтожении в районе основных запасов продовольствия, что приведет к голоду 400 тысяч человек.

Организация уже начала поставлять лекарства и продукты питания на север штата, призывая стороны конфликта прекратить военные действия, чтобы спасти жизнь подрастающего поколения. Условия гуманитарной катастрофы и продолжающихся боестолкновений побуждают различные международные ведомства внимательнее следить за происходящими событиями.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии разразился в ноябре 2020 года. Война, в результате которой погибло более 10 тысяч человек, была вызвана противоречиями между федеральным центром и властями провинции относительно разграничения полномочий и признания местных выборов.