Глава «Родины» в Севастополе надеется на справедливое решение ЦИК России по Булановой

Санкт-Петербург, 12 августа. Ситуация, которая складывается вокруг партии «Родина» в Петербурге вызывает серьезные опасения, заявил глава Севастопольского отделения партии Иван Комелов.

Горизбирком Петербурга отказал в регистрации кандидатов от партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание. Решение было принято единогласно в ходе заседания территориальной избирательной комиссии.

Председатель севастопольского отделения партии Иван Комелов уверен, что в конечном итоге ЦИК России сможет принять верное решение в отношении певицы Татьяны Булановой. Недавно ТИК города на Неве отказалась регистрировать ее кандидатуру на выборы в ЗакС.

«Ситуация, происходящая в Петербурге, вызывает опасения. Определенные политические силы стремятся добиться снятия с выборов сильных кандидатов, которые в состоянии представлять партию в ЗакСе Петербурга», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

Комелов выразил надежду, что ЦИК РФ разберется в сложившейся ситуации. Председатель регионального отделения партии также надеется, что вопрос решится в пользу Татьяны Булановой.

«Надеюсь, что у ЦИК хватит мужества для того, чтобы принять правильное решение», — добавил он.

Иван Комелов также посоветовал певице не сдаваться. Глава регионального отделения партии пожелал Булановой удачи и уверенности в победе.

Глава «Родины» Алексей Журавлев высказался по поводу недопуска к выборам в Заксобрание Петербурга кандидатов от партии. В своем телеграм-канале он объяснил, что отказ в регистрации Татьяне Булановой был проведен с серьезными ошибками. Журавлев пообещал, что юристы партии будут отстаивать справедливость в суде.