Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:49
20:48
Армия
Талибы заняли столицу афганской провинции Бадгис
20:48
Экономика
Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России
20:48
Африка
Эфиопская повстанческая группировка заключила союз с сепаратистами Тыграя
20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
Все новости

Глава «Родины» в Севастополе надеется на справедливое решение ЦИК России по Булановой

  /   Обновлено: 12 августа 2021 19:32
Общество
Глава «Родины» в Севастополе надеется на справедливое решение ЦИК России по Булановой
Prt Scr youtube.com  /  Красный квадрат

Санкт-Петербург, 12 августа. Ситуация, которая складывается вокруг партии «Родина» в Петербурге вызывает серьезные опасения, заявил глава Севастопольского отделения партии Иван Комелов.

Горизбирком Петербурга отказал в регистрации кандидатов от партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание. Решение было принято единогласно в ходе заседания территориальной избирательной комиссии.

Председатель севастопольского отделения партии Иван Комелов уверен, что в конечном итоге ЦИК России сможет принять верное решение в отношении певицы Татьяны Булановой. Недавно ТИК города на Неве отказалась регистрировать ее кандидатуру на выборы в ЗакС.

«Ситуация, происходящая в Петербурге, вызывает опасения. Определенные политические силы стремятся добиться снятия с выборов сильных кандидатов, которые в состоянии представлять партию в ЗакСе Петербурга», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

Комелов выразил надежду, что ЦИК РФ разберется в сложившейся ситуации. Председатель регионального отделения партии также надеется, что вопрос решится в пользу Татьяны Булановой.

«Надеюсь, что у ЦИК хватит мужества для того, чтобы принять правильное решение», — добавил он.

Иван Комелов также посоветовал певице не сдаваться. Глава регионального отделения партии пожелал Булановой удачи и уверенности в победе.

Глава «Родины» Алексей Журавлев высказался по поводу недопуска к выборам в Заксобрание Петербурга кандидатов от партии. В своем телеграм-канале он объяснил, что отказ в регистрации Татьяне Булановой был проведен с серьезными ошибками. Журавлев пообещал, что юристы партии будут отстаивать справедливость в суде.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава «Родины» в Севастополе надеется на справедливое решение ЦИК России по Булановой
буланова закс комелов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru