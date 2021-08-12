Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:49
20:48
Армия
Талибы заняли столицу афганской провинции Бадгис
20:48
Экономика
Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России
20:48
Африка
Эфиопская повстанческая группировка заключила союз с сепаратистами Тыграя
20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
Все новости

Задержанного за удержание девочки в подвале мужчину хотят конвоировать в Алтайский край

  /   Обновлено: 12 августа 2021 19:28
Происшествия
Задержанного за удержание девочки в подвале мужчину хотят конвоировать в Алтайский край
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Барнаул, 12 августа. Житель Бийска держал у себя в подвале 12-летнюю школьницу. Злоумышленника задержали на территории Республики Алтай.

Старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева сообщила в беседе с ФАН, что 40-летнего подозреваемого удалось задержать на территории соседнего региона — в Республике Алтай.

«В настоящее время решается вопрос о конвоировании на территорию Алтайского края для производства следственных действий. Завтра утром с ним начнут работать следователи», — добавила Рязанцева.

По предварительным данным, злоумышленник сбежал почти за 300 км от места, где он удерживал школьницу в плену. Сейчас он находится в местном отделе полиции, где дает показания по поводу своих действий.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Задержанного за удержание девочки в подвале мужчину хотят конвоировать в Алтайский край
педофил плен школьница алтайский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru