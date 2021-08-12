Задержанного за удержание девочки в подвале мужчину хотят конвоировать в Алтайский край

Барнаул, 12 августа. Житель Бийска держал у себя в подвале 12-летнюю школьницу. Злоумышленника задержали на территории Республики Алтай.

Старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева сообщила в беседе с ФАН, что 40-летнего подозреваемого удалось задержать на территории соседнего региона — в Республике Алтай.

«В настоящее время решается вопрос о конвоировании на территорию Алтайского края для производства следственных действий. Завтра утром с ним начнут работать следователи», — добавила Рязанцева.

По предварительным данным, злоумышленник сбежал почти за 300 км от места, где он удерживал школьницу в плену. Сейчас он находится в местном отделе полиции, где дает показания по поводу своих действий.