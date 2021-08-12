Актриса Арзамасова вспомнила, как ее родные восприняли новость о романе с Авербухом

Москва, 12 августа. Актриса Лиза Арзамасова в декабре прошлого года стала супругой фигуриста Ильи Авербуха. Знаменитости потребовалось время, чтобы объяснить родным серьезность их отношений.

Артистка никогда не делала из своей личной жизни достояние общественности. Еще меньше о себе звезда стала рассказывать после свадьбы с титулованным фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.

Став гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», знаменитость честно призналась, что на скрытность есть свои причины. В частности, она не хочет добавлять работы журналистам, которые и без того могут придумать много далеких от правды историй.

Арзамасова вспомнила, что о ее отношениях с нынешним супругом многие родственники, в числе которых оказались далеко живущие бабушка и дедушка, узнали именно из статей газет. Они отреагировали очень волнительно, и актрисе пришлось долго объяснять, что не все появляющееся в прессе является правдой, передают «Дни.ру».

При этом находящаяся в положении звезда «Папиных дочек» иногда сама делится редкими кадрами с мужем. Обычно она публикует фотографии в своем Instagram-аккаунте.