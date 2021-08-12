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Инженеры из США презентовали устройство для быстрого движения роботов под водой
Наука
Инженеры из США презентовали устройство для быстрого движения роботов под водой
pixabay.com

Вашингтон, 12 августа. Способ, благодаря которому удалось решить проблемы с движением роботов под водой, нашли инженеры из США.

Ученые разработали модель хвоста для водных аппаратов. Она дает возможность работать в различных условиях без смены оборудования. Изобретение способно менять жесткость, что позволяет эффективнее исследовать морское дно.

«Разработка плавательного робота всегда упирается в один вопрос — насколько жестким должен быть хвост. Ведь от этого зависит маневренность и скорость движения», — рассказали представители Школы инженерии и прикладных наук в Университете Вирджинии в США.

В основу изобретения лег прототип реальной рыбы. Специалисты сделали роботизированный хвост с изменяемой жидкостью. Благодаря этому его можно будет использовать в разных условиях, при этом экономя как время, так и ресурсы.

Устройство для более точного прогноза погоды разработали ученые из России. Оно представляет собой датчик для радиозондов. Прибор способен определить присутствие частиц осадков в облаках.

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роботы инженеры хвост
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