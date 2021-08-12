Инженеры из США презентовали устройство для быстрого движения роботов под водой

Вашингтон, 12 августа. Способ, благодаря которому удалось решить проблемы с движением роботов под водой, нашли инженеры из США.

Ученые разработали модель хвоста для водных аппаратов. Она дает возможность работать в различных условиях без смены оборудования. Изобретение способно менять жесткость, что позволяет эффективнее исследовать морское дно.

«Разработка плавательного робота всегда упирается в один вопрос — насколько жестким должен быть хвост. Ведь от этого зависит маневренность и скорость движения», — рассказали представители Школы инженерии и прикладных наук в Университете Вирджинии в США.

В основу изобретения лег прототип реальной рыбы. Специалисты сделали роботизированный хвост с изменяемой жидкостью. Благодаря этому его можно будет использовать в разных условиях, при этом экономя как время, так и ресурсы.

Устройство для более точного прогноза погоды разработали ученые из России. Оно представляет собой датчик для радиозондов. Прибор способен определить присутствие частиц осадков в облаках.