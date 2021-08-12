Парламент Бразилии не дал президенту Болсонару переписать правила перед выборами в 2022 году

Бразилиа, 12 августа. Пленум Палаты депутатов Бразилии отверг предложение по внесению поправки в Конституцию для изменения электронной системы голосования. Об этом сообщается на официальной странице законодательного органа в Twitter.

Assista #AOVIVO à nova sessão do Plenário da Câmara. Na pauta, a PEC 125 de 2011, que muda regras eleitorais. https://t.co/bw4PJ8pptH — Câmara dos Deputados (@camaradeputados) August 11, 2021

Изменение действующей системы с использованием электронных урн и бумажных бюллетеней одобрили 229 человек. Для утверждения инициативы требовалось минимум 308 голосов. Против поправки высказались 218 депутатов, еще один воздержался.

«Я хотел бы вновь поблагодарить пленум за демократичное отношение к проблеме, которая представляет большую важность для многих. Демократичность членов заседания депутатов помогла решить ее. Надеюсь, что в Палате депутатов этот вопрос будет окончательно закрыт», — отметил спикер нижней палаты парламента Артур Лира от Партии трудящихся.

Инициатива была выдвинута президентом Жаиром Болсонару, который неоднократно высказывался по поводу подозрений в нарушениях на выборах из-за использования исключительно электронных урн. Он вынес на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны распечатываться. Политик убежден, что бумажные бюллетени гарантируют возможность проверки правильности учета волеизъявления.

Реакция оппозиции

Все оппозиционеры выступили против инициативы. Депутат Алессандру Морон от Бразильской социалистической партии заявил, что члены парламента не стали говорить во время обсуждения проекта, чтобы ускорить процесс голосования.

«Правильно, что мы отвергли данную реформу, так как это стало бы большим шагом назад для страны. За 25 лет использования электронной системы не было ни одного доказанного случая мошенничества на выборах», — подчеркнул Морон.

Отклонение поправки было ожидаемым, поскольку ранее реформу отвергла специальная комиссия парламента. Нынешний способ голосования используется в Бразилии более 20 лет. Высшая избирательная комиссия (TSE), которая организует выборы, до настоящего момента не обнаружила серьезных нарушений, которые могли бы стать поводом к внесению изменений.

«Согласно изданию Estadão, до Жаира Болсонару никто не сомневался в безопасности электронных урн. Такой вопрос никогда не ставился», — написал депутат от штата Парана Филипи Баррус, по мнению которого Болсонару удалось посеять сомнения в эффективности нынешней системы голосования.

Segundo editorial do @Estadao, antes de @jairbolsonaro ninguém duvidava das urnas eletrônicas, e era um “tema inexistente”.



A @camaradeputados já aprovou três vezes o voto impresso e mais de 15 projetos de lei, de inúmeros partidos, já tramitaram com o mesmo objetivo. pic.twitter.com/KYYailgGaf — Filipe Barros (@filipebarrost) August 12, 2021

По словам потенциального кандидата в президенты в 2022 г. и бывшего главы Бразилии Луиса Инасиу да Силвы, предложение об использовании бумажных бюллетеней вместо электронных урн было «нелогичным».

«Болсонару и вся его семья были избраны с помощью электронных урн и ранее никогда не жаловались. Данная дискуссия абсолютно нелогична. Хорошо, что конгресс принял правильное решение и отклонил возвращение эры динозавров, каковой является вся эта тема про бумажные бюллетени», — написал Лула да Силва в своем Twitter-аккаунте.

1- Bolsonaro e toda sua família foram eleitos a vida toda com urna eletrônica e nunca reclamaram. Esse debate não tem nenhuma lógica. Ainda bem que o Congresso tomou a decisão correta e rejeitou a volta dos dinossauros que era essa coisa de voto impresso. — Lula (@LulaOficial) August 11, 2021

Болсонару принял поражение

Лидер Бразилии Жаир Болсонару принял поражение и отметил, что больше не будет поднимать данную тему. Однако сразу после такого заявления в ходе интервью глава государства сообщил, что отклонение поправки произошло из-за страха перед ответной реакцией и шантажа со стороны оппозиционеров.

Bolsonaro atribui derrota do voto impresso a medo de retaliação



O presidente Jair Bolsonaro disse que a rejeição à proposta da PEC do voto impresso (Proposta de Emenda à Constituição 135/19) na Câmara dos Deputados foi reflexo de chantagem e medo de retaliações pic.twitter.com/T7GCEE1taV — UOL Notícias (@UOLNoticias) August 11, 2021