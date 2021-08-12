Герой Украины Юрий Бойко: Мы будем бороться против вхождения страны в НАТО

Украинский политик Юрий Бойко заявил ФАН, что он и его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не допустят вхождение его страны в НАТО.

Герой Украины, народный депутат трех созывов, включая нынешний, в эксклюзивном интервью прокомментировал утверждение президентом Владимиром Зеленским «стратегии коммуникации», которая должна донести до каждого жителя страны ценность членства в Организации Североатлантического договора.

«Украинский народ разделился: кто-то поддерживает это, кто-то — нет, — подтвердил Бойко. — Наша политическая сила точно не поддержит. Мы отстаиваем внеблоковость державы и равнозначность отношений со всеми странами без исключений».

Внедрение стратегии планируется, в том числе, посредством добавления данной темы в учебные программы, и этот факт тоже не по душе бывшему вице-премьер-министру Украины.

«У нас в школах уже пытались ввести много разных новшеств, но мы и здесь боремся против этого, — заверил собеседник ФАН. — Думаю, что мы переборем все эти глупые тенденции. Рано или поздно правда восторжествует!»

Федеральное агентство новостей /

При этом Бойко отметил, что многие жители Украины относятся к идее вхождения в НАТО отрицательно.

«Наша партия и наши люди, наши избиратели — определенно отрицательно», — резюмировал он.

Ранее президент соседнего государства Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года». Данная «стратегия» должна донести до каждого жителя страны содержание и практическую ценность пребывания в НАТО. Внедрять ее планируют, добавляя тему в учебные программы, а также привлекая различных экспертов.

В ближайшие три месяца кабмин Украины, согласно поставленной задаче, обязан детально проработать все ее этапы. В результате чего в обществе, по замыслу властей, вырастет поддержка движения Киева в сторону Альянса.

Ранее киноактриса и депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала трехлетний запрет на въезд на Украину, введенный СБУ в отношении Филиппа Киркорова.