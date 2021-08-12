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Парламент ЦАР рассмотрит 20 законопроектов до 26 августа
ЦАР
Парламент ЦАР рассмотрит 20 законопроектов до 26 августа
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 12 августа. Парламент Центральноафриканской Республики с 12 по 26 августа соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть около двадцати инициатив.

«После вступления в должность глава правительства должен в течение 60 дней представить законодателям программу кабмина», — говорится в 54 статье Конституции ЦАР.

В частности, планируется обсудить законопроект об отмене смертной казни и некоторые положения процедуры наследования. Также поправки внесут в Градостроительный, Трудовой и Уголовный кодексы.

Кроме этого, депутаты изменят работу Агентства по регулированию электроэнергетики (ARSEC), Агентства по стабилизации и регулированию нефтепродуктов (ASRP) и Национального фонда окружающей среды. Например, ратификацию Африканской хартии по безопасности дорожного движения от 21 января 2016 г. и декларацию Организации Объединенных Наций о безопасности школ.

В июне текущего года лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил новый состав правительства во главе с премьером Анри-Мари Дондра. В него вошли 32 человека, включая шесть женщин. Также 8 августа президент утвердил новый состав специальных министров и их советников.

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