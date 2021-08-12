Вице-премьер Украины во время визита в США поднял вопрос о переговорах по Донбассу

Вашингтон, 12 августа. Украинский вице-премьер во время визита в Вашингтон обсудил присоединение США к переговорам по Донбассу.

Политик в рамках рабочего визита провел встречу с директором Совета нацбезопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Украинский представитель представил возможные пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу.

Стороны также обсудили предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем. По его словам, Запад будет использовать площадку для продвижения неонацистского настроения в Киеве.