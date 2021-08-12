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Дочка Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила фанатов кардинальным преображением

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:43
Шоу-бизнес
Дочка Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила фанатов кардинальным преображением
instagram.com  /  @rumerwillis

Лос-Анджелес, 12 августа. Старшую дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур — Румер Уиллис — фанаты едва узнали на новом снимке. Девушка сильно преобразилась, хотя сменила лишь цвет волос и обзавелась кудряшками.

Долгое время 32-летняя Румер Уиллис подвергалась критике своей внешности. Пользователи Сети то и дело в едкой манере отмечали, что девушка пошла исключительно в звездного отца — та же большая челюсть и «голова-картофелина». Со временем наследница голливудских актеров научилась не обращать внимания на хейтеров. С самооценкой дочки работала и Деми Мур, давшая ребенку совет ориентироваться только на свое мнение и не слушать окружающих.

За последние годы Румер стала заметно увереннее в себе — начала с удовольствием позировать перед камерами на светских мероприятиях и стала экспериментировать с имиджем. Последнее такое бьюти-преображение вызвало бурную реакцию у поклонников. В своем Instagram-аккаунте дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала снимок, на котором предстала с копной кудрявых рыжих волос. Несмотря на то что Румер сменила только цвет волос, на фото будто предстал другой человек.

Преображение привело фолловеров в Румер Уиллис полный восторг. Они осыпали ее комплиментами и отметили, что в новом имидже наследница голливудских звезд стала похожа на Сигурни Уивер и Джину Дэвис.

Восхитилась фанатов не так давно и знаменитая мама Румер — 58-летняя Деми Мур. Звезда «Привидения» и «Непристойного предложения» опубликовала в Instagram-аккаунте сногсшибательное фото в бикини.

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