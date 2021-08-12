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Трое жителей Франции могут сесть в тюрьму за излишки черники

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:46
Происшествия
Трое жителей Франции могут сесть в тюрьму за излишки черники
pixabay.com

Париж, 12 августа. Граждане Франции решили пренебречь законом страны и собрали около 100 кг черники. Такое количество ягод, собранное одним человеком, считается незаконным.

Во французском городе Ремиремон правоохранители задержали трех человек, которые собрали почти 100 кг черники в мешках и ведрах. Однако по закону страны одному человеку разрешается собрать не более 10 кг. Информация о случившемся появилась в Twitter-аккаунте полиции департамента Вогезы.

Стражи правопорядка отметили, что для любимого среди французов «бабушкиного пирога» достаточно несколько сотен граммов этой ягоды, однако злоумышленники собрали целых 96 кг.

Сбор большого количества черники во Франции расценивается как кража, поэтому любителям полакомиться ею теперь грозит до трех лет тюрьмы, к тому же они обязаны будут выплатить штраф в размере 45 евро.

Еще один лесник в Приморье закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в обмен на машину.

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