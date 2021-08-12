Как в Сирии восстанавливают традиционные виды ремесел

Правительство Сирии пытается восстановить традиционные промыслы, проводя специализированные учебные семинары. Инициатива реализуется в приютах Ас-Сулеймания, Хан аз-Зуджажд и на рынке Аль-Казазин в Дамаске. Все акции проходят в рамках проекта Национальной программы устойчивого развития местных ремесел.

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей узнал, как сегодня обстоят дела с традиционными сирийскими промыслами.

Глава департамента традиционных ремесел Сирии Арафат Ота Баши сообщил, что цель нового проекта — сохранить при поддержке ЮНЕСКО то, что осталось от сирийских промыслов, знания о которых частично были утрачены в результате гражданской войны.

Он отметил, что число участников этих семинаров достигает 250 человек. Под руководством опытных мастеров сирийцы осваивают 15 разных видов ремесел.

Федеральное агентство новостей /

Арафат Ота Баши рассказал, что в последние годы многих сирийских ремесленников, настоящих мастеров своего дела, переманили в другие страны. Таким образом, был нанесен серьезный удар по традиционным профессиям. Кроме того, не секрет, что многие специалисты были вынуждены уехать из Сирии из-за обстоятельств, связанных с войной.

«Некоторые мастера сегодня работают в своих домах и пытаются избежать потерь из-за высоких цен на сырье. Во время войны мы также научились сосредотачиваться на материалах, необходимых для внутренних выставок. Многие из нас пользовались кредитами, предоставленными министерством промышленности. С началом пандемии коронавируса трудности с поставками усилились», — говорит один из мастеров Кар аль-Аджми.

Федеральное агентство новостей /

Нормализация жизни

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни. Ранее ФАН сообщал о воссоздании фестиваля «Крепость и долина» в Хомсе. Его программа включает разнообразные спортивные, культурные, художественные и развлекательные мероприятия. Цель масштабного проекта — призвать сирийцев посещать археологические памятники и туристические объекты родной страны.

Кроме того, власти республики организовали международную цветочную выставку в Дамаске. В рамках нее прошли театральные представления, участниками которых стали дети. Молодежь и их родители, присутствовавшие на спектаклях, восторгались постановками, а также высоко оценивали организованные творческим коллективом конкурсы и викторины.