Русскоязычные жители Молдавии пожаловались на дискриминацию в госорганах

Дискриминация русскоязычного населения Молдавия проявляется на государственном уровне, в то время как бытовые конфликты на почве национализма не особенно распространены. Об этом ФАН заявили молдавский журналист, автор серии документальных фильмов «История Молдовы» Елена Левицкая-Пахомова и историк из Кишинева Евгений Паскарь.
Елена Левицкая-Пахомова подчеркнула, что дискриминация русскоязычного населения в Молдавии идет на государственном уровне и практикуется уже давно.
«Посмотрите на все правительства с момента провозглашения независимости Республики Молдова: вы практически не встретите в его составе имен людей, которых можно воспринимать как русскоязычных, точно так же, как среди чиновников, — отметила журналист. — Это единицы, а никоим образом не 30% населения, для которых русский является родным языком и языком постоянного общения».
По словам Левицкой-Пахомовой, несмотря на то, что у жителей страны есть право обращаться в некоторые органы власти на русском языке, оно не касается, например, таких инстанций, как суд.
«Вы не можете написать заявление на русском, — сообщила собеседница ФАН. — Вам предоставят переводчика во время судебного заседания, но дойти до него практически невозможно, так как нужно перевести на государственный язык все документы, которые у вас есть: они должны быть заверены в бюро переводов. В среднем, если в деле около 40 страниц, то обращение в суд русскоязычного жителя будет стоить около 400 евро — требуется перевести все вплоть до запятой».
Журналист продолжила, что нечто подобное может происходить и при официальных обращениях в медицинские учреждения.
«Люди, работающие в социальной сфере, все-таки более гуманные — к ним можно обратиться на русском языке. Но есть вероятность, что откажут, — правда, такое случается нечасто, — поделилась Левицкая-Пахомова. — Но мне кажется, что правосудие для русскоговорящего населения не менее важно, чем система здравоохранения».
Жительница Молдавии заметила, что школы на русском языке в стране сохраняются исключительно благодаря усилиям русскоязычных родителей.
«Мы идем к тому, что в скором времени образовательная система на русском языке просто иссякнет. Но не потому, что нет спроса, а потому, что нет государственной программы поддержки и подготовки русскоязычных преподавателей, — заявила журналист. — У нас были года, когда не было набрано ни одной группы учителей математики на русском языке».
Елена призналась, что государственная политика Молдавии пугает ее больше, чем бытовые конфликты на почве национализма.
«К большому сожалению, действия властей направлены на сегрегацию людей и методическую дискриминацию русскоязычных, — подчеркнула журналист. — Бытовые конфликты случаются, но национализм — это понятие, которое встречается во всех странах. Благо, пока мы еще можем говорить на улице на русском. Кроме того, если ты доброжелательно настроен, а не сразу агрессивно выступаешь, то в большинстве случаев проблема решится сама собой, люди мирно разойдутся».
В свою очередь, историк Евгений Паскарь сообщил, что в обычной жизни проблем с использованием русского языка в Молдавии не существует.
«Единственное, где могут нарушаться права русскоязычных граждан, — в официальной переписке, — заявил эксперт. — Такие моменты присутствуют».
Эксперт уточнил, что во многом данная проблема возникла из-за того, что Конституционный суд Молдавии признал незаконным особый межнациональный статус русского языка несмотря на то, что на уровне парламента он был возвращен.
В заключение Паскарь прокомментировал недавний эпизод, произошедший в Кишиневе, когда пожилая женщина начала оскорблять «Мисс Молдову-2008» Яну Варнакову за то, что та разговаривала на русском языке.
«Такое вообще не встречается, — заявил молдавский историк. — Это может быть провокация или какой-то частный случай, обе стороны могли себя неправильно повести. По этому конкретному случаю неправильно судить о ситуации, так как он совершенно нестандартный».
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