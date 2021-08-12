Русскоязычные жители Молдавии пожаловались на дискриминацию в госорганах

Дискриминация русскоязычного населения Молдавия проявляется на государственном уровне, в то время как бытовые конфликты на почве национализма не особенно распространены. Об этом ФАН заявили молдавский журналист, автор серии документальных фильмов «История Молдовы» Елена Левицкая-Пахомова и историк из Кишинева Евгений Паскарь.

Елена Левицкая-Пахомова подчеркнула, что дискриминация русскоязычного населения в Молдавии идет на государственном уровне и практикуется уже давно.

«Посмотрите на все правительства с момента провозглашения независимости Республики Молдова: вы практически не встретите в его составе имен людей, которых можно воспринимать как русскоязычных, точно так же, как среди чиновников, — отметила журналист. — Это единицы, а никоим образом не 30% населения, для которых русский является родным языком и языком постоянного общения».

По словам Левицкой-Пахомовой, несмотря на то, что у жителей страны есть право обращаться в некоторые органы власти на русском языке, оно не касается, например, таких инстанций, как суд.

«Вы не можете написать заявление на русском, — сообщила собеседница ФАН. — Вам предоставят переводчика во время судебного заседания, но дойти до него практически невозможно, так как нужно перевести на государственный язык все документы, которые у вас есть: они должны быть заверены в бюро переводов. В среднем, если в деле около 40 страниц, то обращение в суд русскоязычного жителя будет стоить около 400 евро — требуется перевести все вплоть до запятой».

Журналист продолжила, что нечто подобное может происходить и при официальных обращениях в медицинские учреждения.

«Люди, работающие в социальной сфере, все-таки более гуманные — к ним можно обратиться на русском языке. Но есть вероятность, что откажут, — правда, такое случается нечасто, — поделилась Левицкая-Пахомова. — Но мне кажется, что правосудие для русскоговорящего населения не менее важно, чем система здравоохранения».

Жительница Молдавии заметила, что школы на русском языке в стране сохраняются исключительно благодаря усилиям русскоязычных родителей.

«Мы идем к тому, что в скором времени образовательная система на русском языке просто иссякнет. Но не потому, что нет спроса, а потому, что нет государственной программы поддержки и подготовки русскоязычных преподавателей, — заявила журналист. — У нас были года, когда не было набрано ни одной группы учителей математики на русском языке».

Федеральное агентство новостей /

Елена призналась, что государственная политика Молдавии пугает ее больше, чем бытовые конфликты на почве национализма.

«К большому сожалению, действия властей направлены на сегрегацию людей и методическую дискриминацию русскоязычных, — подчеркнула журналист. — Бытовые конфликты случаются, но национализм — это понятие, которое встречается во всех странах. Благо, пока мы еще можем говорить на улице на русском. Кроме того, если ты доброжелательно настроен, а не сразу агрессивно выступаешь, то в большинстве случаев проблема решится сама собой, люди мирно разойдутся».

В свою очередь, историк Евгений Паскарь сообщил, что в обычной жизни проблем с использованием русского языка в Молдавии не существует.

«Единственное, где могут нарушаться права русскоязычных граждан, — в официальной переписке, — заявил эксперт. — Такие моменты присутствуют».

Эксперт уточнил, что во многом данная проблема возникла из-за того, что Конституционный суд Молдавии признал незаконным особый межнациональный статус русского языка несмотря на то, что на уровне парламента он был возвращен.

В заключение Паскарь прокомментировал недавний эпизод, произошедший в Кишиневе, когда пожилая женщина начала оскорблять «Мисс Молдову-2008» Яну Варнакову за то, что та разговаривала на русском языке.

«Такое вообще не встречается, — заявил молдавский историк. — Это может быть провокация или какой-то частный случай, обе стороны могли себя неправильно повести. По этому конкретному случаю неправильно судить о ситуации, так как он совершенно нестандартный».

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