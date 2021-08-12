Отдыхающий на море Цискаридзе сел на «волочковский» шпагат

Москва, 12 августа. Поклонники титулованного артиста российского балета Николая Цискаридзе пришли в восторг от шпагата, который он продемонстрировал на заграничном пляже.

Народный артист России вот уже больше двух недель отдыхает на зарубежных курортах, выкладывая оттуда фотографии в свой Instagram-аккаунт. На одном снимке экс-премьер Большого театра запечатлен на фоне гор, другое фото посвящено его морскому путешествию на яхте.

Очередная публикация ректора Академии русского балета им. Вагановой вызвала настоящий восторг у его поклонников. Николай Цискаридзе, которому в этом году исполнится 48 лет, сел на образцовый «волочковский» шпагат. Кадр этого события он также разместил на своей странице в социальной сети.

«Зная, какой я сейчас даю повод хейтерам и поборникам ложной морали, я показываю эти фотографии только как стимул моим ученикам, которым перед каникулами дал наказ: растягиваться! Читать! Отдыхать! Уверен, что ничего не учит так, как личный пример!» — подписал артист публикацию.

В комментариях под снимком подписчики Цискаридзе заметили, что балерина Анастасия Волочкова «отдыхает». Другие поклонники звезды балета признались, что заряжаются позитивом от его снимков.

Ранее ректор балетной академии честно рассказал, как обучает своих учеников. По его словам, он всегда видит бездарность и не пытается с ней бороться, оглашая вердикт без мук совести.