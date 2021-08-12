«Вырастут в монстров»: сторонник теории QAnon убил своих детей в Мексике

Санта Барбара, 12 августа. Американец, живущий в Санта Барбаре штат Калифорния, Мэтью Тейлор Коулман сознался в убийстве двух своих детей. Мужчина рассказал полицейским, что является сторонником теории заговора QAnon и сделал так потому, что они могли «вырасти в монстров». Об этом сообщил телеканал NBC News.

California dad killed his kids over QAnon and 'serpent DNA' conspiracy theories, federal officials say. https://t.co/3UdYPzDTER — NBC News (@NBCNews) August 12, 2021

Жена Коулмана связалась с полицией Санта Барбары в субботу 7 августа и рассказала, что муж взял двух детей в возрасте 2-х лет и 10 месяцев и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители начали розыск мужчины и в итоге его задержали на границе США при попытке вернуться в страну. Во время допроса он сознался, что вывез детей в Мексику и там убил их из подводного ружья, а тела закопал.

Он объяснил свой поступок тем, что являлся сторонником теории заговора QAnon и верил, что «дети собирались вырасти в монстров», а жена обладала «змеиной ДНК» и передала ее им.

«Это было единственное правильно решение, которое спасло бы мир», — сказал он.

Позже мужчина сообщил полицейским местонахождение орудия убийства, а также опознал тела, найденные мексиканскими властями.

QAnon — это теория заговора, встречающаяся в США, и ставшая особо популярной во время президентства Дональда Трампа. Ее сторонники верят, что Америкой и миром правит группа людей, состоящая из знаменитых политиков, бизнесменов и актеров. Члены этого правительства, в свою очередь, поддерживают международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сторонники QAnon есть среди членов Конгресса США и американской армии, отметился даже создатель игры Minecraft Маркус Перссон. Помимо США, у теории есть поклонники в Канаде, Австралии, Германии, России и других странах.