«Вырастут в монстров»: сторонник теории QAnon убил своих детей в Мексике

Санта Барбара, 12 августа. Американец, живущий в Санта Барбаре штат Калифорния, Мэтью Тейлор Коулман сознался в убийстве двух своих детей. Мужчина рассказал полицейским, что является сторонником теории заговора QAnon и сделал так потому, что они могли «вырасти в монстров». Об этом сообщил телеканал NBC News.

California dad killed his kids over QAnon and 'serpent DNA' conspiracy theories, federal officials say. https://t.co/3UdYPzDTER