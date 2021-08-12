Кричевский нарисовал возможную схему обхода санкций США по калию из Белоруссии

Решение проблемы с поставкой белорусских калийных удобрений, которую Вашингтон создал для Минска, есть, но для его воплощения в жизнь требуется время. Об этом в интервью ФАН заявил профессор Никита Кричевский, рассказавший, как можно обойти экономические санкции США, введенные против Белоруссии.

Накануне министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис сообщил, что с декабря республика остановит транзит калийных удобрений из РБ. Это связано с тем, что накануне президент США Джо Байден подписал очередной список санкций в отношении Минска, в который включено одно из предприятий «Беларуськалия».

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский считает, что для обхода американских санкций надо создать еще одно «предприятие переработки».

«Инициативных поползновений со стороны Литвы нет и быть не может. Республика заявила о приостановке транзита вынужденно: Вильнюс заинтересован в белорусском транзите, ведь он получал за это немалые деньги. Но в случае продолжения сотрудничества с Белоруссией Литва сама может попасть под американские санкции», — напомнил эксперт.

В аналогичной ситуации оказываются многие страны и компании, но, разумеется, никакой компенсации от США в счет потерь, связанных с подобными обстоятельствами, быть не может.

«СМИ пишут, что Белоруссия уже несколько месяцев рассматривает возможности по транзиту калия через Россию. Однако заявлений от первых лиц нашего государства мы пока не слышали. На Белоруссию давит и международная межбанковская система платежей SWIFT, с которой никому не хочется ссориться. Опасность попасть под очередные американские санкции для нас столь же актуальна, как и для Литвы», — рассказал доктор наук.

ФБА «Экономика сегодня» /

Поэтому, по словам собеседника ФАН, в ближайшее время мы в эту историю ввязаться не сможем — необходимо время для решения проблемы.

«Возможно, будет создана схема для «размытия» истории белорусского происхождения удобрений. Ведь поставлял же Минск Москве «белорусские» креветки и маслины. Экспорт калийных удобрений может успешно вестись в третью страну, например в Китай. Но эти удобрения станут сперва российскими, потому что в них будет сделана какая-нибудь добавка на российском производстве. В этом случае вероятность попадания под санкции существенно уменьшится. Правда, тогда Белоруссия должна будет несколько снизить продажную стоимость исходного сырья», — сообщил профессор.

Никита Кричевский подчеркнул, что он описал всего лишь один из вариантов частичного ухода от американских санкций против Белоруссии (при котором Россия фактически заработает упущенные Литвой деньги). Однако надо понимать, что под вторичные санкции могут попасть любые компании, независимо от того, где зарегистрировано предприятие и кому оно принадлежит. По такой же схеме, по словам профессора, Россия тоже может ввести санкции против своих недоброжелателей.

Ранее ФАН рассказал, почему Евросоюз проигнорировал народные протесты в Вильнюсе.