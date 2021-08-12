Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской провинции Деръа

В знак прочных российско-сирийских отношений Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) раздал 250 продовольственных наборов семьям в приюте временного проживания в двух школах в городе Деръа на юге Сирии. Все находящиеся там сирийцы приехали из района Деръа аль-Балад, где в последнее время наблюдается нестабильная обстановка.

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на акции российских военных.

В рамках акции сирийским семьям в общей сложности было роздано 4 тонны гуманитарной помощи. Еще три партии будут доставлены другим жителям, покинувшим неспокойный регион.

Сирийское правительство и гражданские организации начали гуманитарную операцию, чтобы обеспечить эвакуацию людей из района Деръа аль-Балад. Семьи распределили по центрам временного проживания. В них находятся порядка 5 500 семей.

Обострение кризиса произошло в начале августа, когда на бойцов Сирийской Арабской Армии (САА) были совершены нападения неизвестными боевиками, предположительно из террористических группировок, остатки которых ведут здесь подпольную деятельность.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь жителям поселка Аль-Ис в сирийской провинции Алеппо.