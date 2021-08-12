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Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской провинции Деръа

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:47
Ближний Восток
Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / 

В знак прочных российско-сирийских отношений Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) раздал 250 продовольственных наборов семьям в приюте временного проживания в двух школах в городе Деръа на юге Сирии. Все находящиеся там сирийцы приехали из района Деръа аль-Балад, где в последнее время наблюдается нестабильная обстановка.

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на акции российских военных.

В рамках акции сирийским семьям в общей сложности было роздано 4 тонны гуманитарной помощи. Еще три партии будут доставлены другим жителям, покинувшим неспокойный регион.

Сирийское правительство и гражданские организации начали гуманитарную операцию, чтобы обеспечить эвакуацию людей из района Деръа аль-Балад. Семьи распределили по центрам временного проживания. В них находятся порядка 5 500 семей.

Обострение кризиса произошло в начале августа, когда на бойцов Сирийской Арабской Армии (САА) были совершены нападения неизвестными боевиками, предположительно из террористических группировок, остатки которых ведут здесь подпольную деятельность.

ЦПВС раздал продовольственную помощь обездоленным жителям провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь жителям поселка Аль-Ис в сирийской провинции Алеппо.

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россия сирия гумпомощь деръа
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