Арзамасова хочет оставить в тайне историю знакомства с Ильей Авербухом

Москва, 12 августа. Звезда любимого многими сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова назвала главную причину, по которой не делает историю знакомства с мужем Ильей Авербухом достоянием общественности.

Молодая актриса стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!». Его ведущая Алена Жигалова попыталась выведать у собеседницы хотя бы какие-то подробности ее семейной жизни с титулованным фигуристом. Так, один из вопросов касался истории их знакомства и начала отношений. Находящаяся в положении Арзамасова вежливо отказалась рассказывать об этом, объяснив причину.

«Подумала, что хочется сохранить какую-то тайну, какую-то магию для детей. Вот чтобы я их потом позвала на разговор у камина и сказала: «Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились», — призналась актриса.

По ее словам, она не хочет услышать, что дети и так обо всем знают из многочисленных интервью матери. При этом она не стала скрывать, что познакомилась с Ильей Авербухом 11 лет назад на проекте «Лед и пламень». В тот момент ее восхитил талант фигуриста и его команда, призналась исполнительница роли Галины Сергеевны.

Для заслуженного мастера спорта России брак с Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год, не первый. Он уже связывал себя брачными узами в 1995 году, женившись на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин, с которым сейчас неплохо общается вторая жена хореографа.