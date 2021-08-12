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Талибы взяли под свой контроль Кандагар

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:31
Армия
Талибы взяли под свой контроль Кандагар
Global Look Press  /  x99

Кандагар, 12 августа. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили второй по величине город Афганистана Кандагар.

При этом талибы назначили нового губернатора провинции Кандагар, который уже выступил с обращением к населению.

«Кандагар под полным контролем», — сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Стоит отметить, что талибы проводят масштабную наступательную операцию на фоне вывода войск США из Афганистана. Боевикам удалось взять под свой контроль 12 провинций республики. Правительственные силы оказывают им сопротивление, однако ситуация остается сложной.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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