Талибы взяли под свой контроль Кандагар

Кандагар, 12 августа. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили второй по величине город Афганистана Кандагар.

При этом талибы назначили нового губернатора провинции Кандагар, который уже выступил с обращением к населению.

«Кандагар под полным контролем», — сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Стоит отметить, что талибы проводят масштабную наступательную операцию на фоне вывода войск США из Афганистана. Боевикам удалось взять под свой контроль 12 провинций республики. Правительственные силы оказывают им сопротивление, однако ситуация остается сложной.

1 Организация запрещена на территории РФ.