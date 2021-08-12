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Полиция Волгоградской области задержала крупных поставщиков сильнодействующих лекарств
Происшествия
Полиция Волгоградской области задержала крупных поставщиков сильнодействующих лекарств
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 августа. Сотрудники полиции обнаружило и ликвидировали в Волгоградской области крупный канал незаконного сбыта лекарств, содержащих сильнодействующие вещества.

Всего сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли более 250 кг лекарственных препаратов, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантами данного уголовного дела стали 14 человек.

Выйти на след злоумышленников удалось благодаря бдительности сотрудников ДПС, которые в марте этого года остановили и осмотрели автомобиль такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В машине был обнаружен килограмм сильнодействующего вещества.

Инспекторы оперативно установили личность владельца нелегального груза и задержали его. Мужчина признался, что купил капсулы в одной из аптек в подмосковном Одинцове, после чего отправил товар на такси в Астрахань, чтобы там его перепродать.

Затем начался ряд задержаний в Москве, а также в Волгоградской, Московской и Оренбургской областях. Всего за время оперативно-разыскных действий и обысков полицейские изъяли свыше 14,5 тысяч флаконов, более 13 тысяч капсул и порядка 22 тысяч таблеток. Общий вес конфискованного "товара" составил около 250 килограммов.

В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела по статьям 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ) и 234 (незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ) УК РФ. Двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, остальные 12 заключены под стражу.

Петербургский полицейский обвиняется в покушении на незаконную торговлю запрещенными веществами.

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