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Бельгийский режиссер Мюш рассказал, как заставить Европу обратить внимание на Донбасс

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:23
Армия
Бельгийский режиссер Мюш рассказал, как заставить Европу обратить внимание на Донбасс
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 августа. Публицисты и эксперты назвали способ, при помощи которого можно заставить европейскую общественность обратить внимание на творящийся в Донбассе беспредел.

Боевые действия на Донбассе продолжаются даже под прикрытием режима прекращения огня и Минских соглашений, выполнение которых саботирует Киев. Европейские страны тем временем поддерживают официальные киевские власти, хотя далеко не все европейцы разделяют подобные взгляды на происходящее. Так, бельский режиссеру Бенуа Мюш снял фильм под названием «Последняя осень в Донецке», в котором без прикрас показал сгоревшие дома, обвалившиеся мосты, разрушенные церкви и разбомбленные дороги, оставшиеся после украинских военных. Мюш выступил в качестве гостя на конференции Медиагруппы «Патриот», участники которой попытались ответить на вопрос, когда Запад перестанет игнорировать ситуацию в Донбассе.

Отвечая на вопрос издания «ПолитЭксперт» о том, есть ли надежда на то, что европейцы заинтересуются судьбой Донбасса, Мюш отметил, что для этого потребуется непредвзятое освещение событий не только с точки зрения официальных новостей. Режиссер отметил, что лично он не получил особого признания на родине за снятую киноленту, ведь ее нельзя даже разместить на Facebook — владельцы данной соцсети активно препятствуют распространению пророссийских взглядов.

Сергей Мюнье бывший доброволец ДНР и экс-командир взвода батальон «Пятнашка» также присутствовал в студии и отметил, что для установления перемирия в республиках уже есть все условия. Нужно только содействие европейских друзей Киева, которые пока что предпочитают закрывать глаза на то, что украинские политики придерживаются Минских соглашений только на словах.

«Идет война, есть убитые регулярно, потому что нашу территорию обстреливают, а мы не можем отвечать. Мы отводим силы в какие-то моменты, но из этого ничего не вышло», — посетовал Мюнье.

Бывший ополченец уверен, что склонить Киев к перемирию могут их влиятельные западные друзья, в частности США, которые и превратили Украину в инструмент для реализации своих планов.

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Все новости / Армия / Бельгийский режиссер Мюш рассказал, как заставить Европу обратить внимание на Донбасс
украина донбасс мюш
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