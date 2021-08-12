В Совфеде назвали логичным решение ЦИК ограничить доступ к видеонаблюдению на выборах

Москва, 12 августа. Решение по ограничению доступа к порталу видеонаблюдения на выборах депутатов в Госдуму является правильным и логичным, заявил сенатор от Пермского края Андрей Климов.

Простые граждане не смогут просмотреть материалы с камер видеонаблюдения на сентябрьских выборах. По мнению Климова, таким образом можно будет защитить информацию. Ведь в руках злоумышленников могут оказаться важные сведения, пояснил член Совфеда в беседе с журналистами «Политики Сегодня».

Кроме того, Центризбирком получил достоверную информацию о том, что заинтересованные персоны планировали выуживать видеофайлы с помощью искусственного интеллекта. Подобрав материалы соответствующим образом, планировалось создать иллюзию массовых нарушений.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что новый порядок видеонаблюдения более результативен. Критиковать его будут те, кто намерен распространять ложные сведения о голосовании, сказала председатель Центризбиркома.