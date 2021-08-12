Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:47
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
20:33
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
20:30
Общество
Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19
20:29
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
20:27
Общество
В Копейске открыли памятник подростку, спасшему тонувших детей ценой своей жизни
Все новости

Ростовстат зафиксировал подорожание продуктов питания
Общество
Ростовстат зафиксировал подорожание продуктов питания
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 12 августа. В Ростовской области подорожали молочные и мясные продукты. Такую неутешительную статистику обнародовал Ростовстат, за прошедший месяц текущего года.

По сообщению ростовских статистов, заметно повысились цены на мясо. Так свинина в регионе поднялась в цене до 298 рублей за килограмм, говядина до 380 рублей, а баранина до 472 рублей. Килограмм сливочного масла в среднем стоит 549 рублей, а десяток яиц — 64 рубля.

В целом мясо и птица подорожали в области на 1,09%, сливочное масло на 1,67%, яйца на 1,09%. 

Также в регионе заметно выросла цена на сметану, один литр сейчас можно приобрести за 230 рублей, а вареную колбасу по 390 рублей за килограмм. 

В Ростовской области зафиксирован рост цен и на непродовольственные товары, среднее подорожание отмечено в пределах 1,5%. 

Ранее ФАН сообщал, что рост потребительских цен на товары и услуги в России с начала 2021 года достиг 4,5%, следует из данных Росстата. При этом за неделю с 3 по 9 августа инфляция не изменилась.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовстат зафиксировал подорожание продуктов питания
ростов на дону подорожание продуктов ростовстат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru