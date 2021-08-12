Ростовстат зафиксировал подорожание продуктов питания

Ростов-на-Дону, 12 августа. В Ростовской области подорожали молочные и мясные продукты. Такую неутешительную статистику обнародовал Ростовстат, за прошедший месяц текущего года.

По сообщению ростовских статистов, заметно повысились цены на мясо. Так свинина в регионе поднялась в цене до 298 рублей за килограмм, говядина до 380 рублей, а баранина до 472 рублей. Килограмм сливочного масла в среднем стоит 549 рублей, а десяток яиц — 64 рубля.

В целом мясо и птица подорожали в области на 1,09%, сливочное масло на 1,67%, яйца на 1,09%.

Также в регионе заметно выросла цена на сметану, один литр сейчас можно приобрести за 230 рублей, а вареную колбасу по 390 рублей за килограмм.

В Ростовской области зафиксирован рост цен и на непродовольственные товары, среднее подорожание отмечено в пределах 1,5%.

Ранее ФАН сообщал, что рост потребительских цен на товары и услуги в России с начала 2021 года достиг 4,5%, следует из данных Росстата. При этом за неделю с 3 по 9 августа инфляция не изменилась.