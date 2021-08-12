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Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными учениями ВС РФ и НОАК

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:32
Армия
Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными учениями ВС РФ и НОАК
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 августа. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в КНР для наблюдения за учениями российских и китайских военнослужащих.

Прибытие главы российского оборонного ведомства в КНР было приурочено к началу активной фазы совместных маневров частей ВС РФ и НОАК.

Российско-китайские военные учения «Взаимодействие-2021» проходят с участием более 10 тысяч солдат и офицеров армий обоих государств, их целью является отработка антитеррористических и другие мероприятий. Ранее стало известно о серьезном беспокойстве западных военных аналитиков в связи с укреплением оборонительного сотрудничества между Москвой и Пекином.

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