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Певица Лесовская сожалеет, что Буланову не допустили до выборов в ЗакС
Общество
Певица Лесовская сожалеет, что Буланову не допустили до выборов в ЗакС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Певица, автор песен, лауреат «Песни года» Валерия Лесовская в беседе с ФАН выразила сожаление, что певице Татьяне Булановой помешали донести идею проекта «Ленинградская надбавка» до Законодательного собрания города.

Напомним, что члены территориальной избирательной комиссии №17 (ТИК) отказали Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их словам, у представительницы партии «Родина» превышен допустимый процент брака в подписях.

«Я считаю, что сама Татьяна как певица всегда была очень интересна, а в жизни она очень душевный человек. Ее знает много поколений, которые выросли на ней. Она была популярна и в конце 80-х в группе «Нескучный сад», а потом как сольная певица. Петербург очень креативный город в плане творчества, я неоднократно видела на кинофорумах», — прокомментировала собеседница агентства.

Певица Лесовская сожалеет, что Буланову не допустили до выборов в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Красный квадрат

Валерия Лесовская подчеркнула, что Татьяна Буланова неравнодушный человек, а ее инициативу могли бы многие поддержать.

«Я думаю, что она могла бы много людей за собой повести. Очень грустно, что ее предложение завернули, потому что пенсии у нас действительно маленькие. Доплата даже в три тысячи рублей — это для кого-то хлеб, молоко и так далее. Необходимо поднять пенсии. Жалко, что вот так все получилось», — рассказала певица.

Ранее солистка группы «Блестящие» Марина Бережная прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что если у певицы есть действительно нужная и важная программа, если у нее есть мысли и идеи, то ей обязательно стоит проявить себя в политике.

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буланова заксобрание выборы 2021
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