Следователи назвали приоритетные версии авиакатастрофы на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР выделили три приоритетных версии крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае.

В ходе предварительного следствия правоохранители выделили три приоритетные версии крушения Ми-8: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, а также техническая неисправность воздушного судна, сообщили на официальном сайте ведомства. В рамках осмотра места происшествия следователи изъяли находившиеся на водной поверхности предметы и вещи, которые могут иметь отношение к авиакатастрофе.

«В ходе следственных действий на посадочной площадке Николаевка изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебно-химическая экспертиза. Также назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавших, которым в настоящее время врачи оказывают помощь. Кроме того, допрошен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро», а также технический персонал, осуществляющий подготовку воздушного судна к полету», — рассказала о ходе расследования глава управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

Совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей. После авиакатастрофы на Камчатке было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Ход расследования контролирует глава СК России Александр Бастрыкин.