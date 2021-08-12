Беременная Лиза Арзамасова рассказала о ревности в браке с Авербухом

Москва, 12 августа. Актриса Лиза Арзамасова называет себя эгоистичным человеком, склонным к ревности. Однако звезда нашла способ, как не допустить лишних эмоций в отношениях с Ильей Авербухом.

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прослыл любвеобильным мужчиной, на счету которого большое количество романов. То и дело в СМИ и Сети появляются слухи о его личной жизни и интрижках. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова старается не обращать внимание на сплетни, однако эмоции в отношениях порой все равно берут верх.

По признанию актрисы, она довольно эгоистичный человек, поэтому, чтобы не допустить ссор на пустом месте она придумала действенный способ, помогающий ей держать себя под контролем.

«Я просто отвечала себе на вопрос: «Мне хорошо? Мне очень хорошо. Я счастлива. Я хочу быть рядом с этим человеком», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!».

При этом звезда «Папиных дочек» отметила, что явных поводов для ревности супруг ей никогда не давал. Она уверяет, что рядом с хореографом чувствует «счастливое спокойствие». По словам Арзамасовой, никакие сплетни и слухи не смогут разубедить в верности мужа.

Совсем скоро артистка впервые станет мамой. Несмотря на последние сроки беременности, звезда отправилась в Сочи, чтобы поддержать Илью Авербуха. Хореограф готовится к премьере своего нового ледового шоу. По прилету в Краснодарский край Арзамасова поделилась с поклонниками семейной фотографией, на которой она запечатлена с любимым супругом и 17-летним пасынком Мартином.