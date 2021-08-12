Скончалась исполнительница роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок»

Лондон, 12 августа. Английская актриса Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни. Она известна зрителям по роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Агент знаменитости сообщил, что она скончалась в своем доме в Эдинбурге, находясь в окружении семьи. До этого Стаббс болела в течение нескольких месяцев, пишет The Independent.

«Мы просим о конфиденциальности и понимании в это самое трудное и печальное время», — отметили сыновья звезды «Шерлока».

Стаббс начинала карьеру как танцовщица и прославилась в 1960-е годы благодаря роли в ленте «Летние каникулы» с Клиффом Ричардом. Кроме того, актрису можно увидеть в фильме «Три шляпы для Лизы» и ситкоме «Пока смерть не разлучит нас».

«Шерлок», в котором Стаббс воплотила на экране домовладелицу, ранее попал в список сериалов с затянутой концовкой. По мнению составителей перечня, у авторов получился нудный триллер вместо шпионского кино.