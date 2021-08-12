Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 19:17
19:17
Общество
Лавров рассказал, какой вывод сделали в России из санкционного давления Запада
19:15
Происшествия
В Канаде облили краской памятник коллаборанту Шухевичу
19:13
Общество
Фильм Вассербаума и Бриуса «Солнцепек» вышел в прокат в Новосибирске
19:13
Армия
Отряды талибов заняли афганский город Герат
19:12
Происшествия
Жданову и Волкову заочно предъявили обвинение в посягательстве на права граждан
19:11
Ливия
Турция развернула военный пункт на ливийско-тунисской границе
19:10
Происшествия
Заключенный в Курганской области убил сотрудника колонии
19:08
Экономика
Глава «Профессионалов алкогольного рынка» поддержал онлайн-продажу спиртного
19:06
Судан
Судан увеличит добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки
19:04
Происшествия
Женщина оказалась в больнице после наезда водителя на остановку в Москве
Все новости

Скончалась исполнительница роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок»
Общество
Скончалась исполнительница роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок»
Кадр из сериала «Шерлок»

Лондон, 12 августа. Английская актриса Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни. Она известна зрителям по роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Агент знаменитости сообщил, что она скончалась в своем доме в Эдинбурге, находясь в окружении семьи. До этого Стаббс болела в течение нескольких месяцев, пишет The Independent.

«Мы просим о конфиденциальности и понимании в это самое трудное и печальное время», — отметили сыновья звезды «Шерлока».

Стаббс начинала карьеру как танцовщица и прославилась в 1960-е годы благодаря роли в ленте «Летние каникулы» с Клиффом Ричардом. Кроме того, актрису можно увидеть в фильме «Три шляпы для Лизы» и ситкоме «Пока смерть не разлучит нас».

«Шерлок», в котором Стаббс воплотила на экране домовладелицу, ранее попал в список сериалов с затянутой концовкой. По мнению составителей перечня, у авторов получился нудный триллер вместо шпионского кино.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скончалась исполнительница роли миссис Хадсон из сериала BBC «Шерлок»
актриса шерлок сериал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru