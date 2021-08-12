Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:48
20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
20:33
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
20:30
Общество
Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19
20:29
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
Все новости

Боятся конкуренции: Романов объяснил причину недопуска «Родины» к участию в выборах
Общество
Боятся конкуренции: Романов объяснил причину недопуска «Родины» к участию в выборах
Prt Scr youtube.com  /  Roman Romanov

Петербургский горизбирком 12 августа принял единогласное решение об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Основной причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

Однако у политолога Романа Романова мнение насчет настоящего повода отказать «Родине» в регистрации совсем другое. По его словам, таким образом ЦИК просто устраняет те партии, которые показали себя достойно по сравнению с традиционно ведущими фракциями.

«Изначально «Родину» и другие околопатриотичные партии к выборам допускали, чтобы разбавить партийные списки в предстоящие выборы в Госдуму, но похоже на то, что ситуация становится совсем плохой. Они начинают из списков убирать те партии, которые набирают минимальный процент голосов. В этом числе и партия «Родина», которая всегда оценивалась как позитивный проект. В условиях кризиса и ужасного рейтинга других ведущих партий она выглядит как неудобная политическая сила, которую нельзя допускать на выборы», — поделился мнением политолог.

Боятся конкуренции: Романов объяснил причину недопуска «Родины» к участию в выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Из-за того, что ЦИК устраняет возможность выбрать, встает вопрос о легитимности процесса и, возможно, признания выборов фальсифицированными, добавил Романов.

«Почему не допускают альтернативных кандидатов, таких как партия «Родина»? Нельзя говорить, что «Родина» — это иностранный агент, нельзя сказать, что это не патриотическая сила, что люди в списках плохие. Единственное, почему эта партия может не устроить ЦИК, — это то, что, например, «Единая Россия» находится в кризисе, за нее не особо хотят голосовать, поэтому нужно устранить конкурентов. В сложившейся ситуации у «Родины» прекрасные шансы показать идеальные результаты, не просто пройти в парламент, а стать значительной силой в нем. У партии незапятнанная репутация, неплохие люди в партийных списках, более того, сама партия имеет довольно хороший бренд, который до сих пор привлекает значительное внимание», — считает политолог.

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев ранее высказался по поводу недопуска к выборам в Законодательное собрание Петербурга кандидатов от партии. В своем Telegram-канале он объяснил, что отказ в регистрации Татьяне Булановой был проведен с серьезными ошибками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Боятся конкуренции: Романов объяснил причину недопуска «Родины» к участию в выборах
цик партия родина выборы в петербурге закс петербурга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru