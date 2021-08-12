Политолог Скориков: Россия послала Молдавии два сигнала на встрече Козака и Санду

Санкт-Петербург, 12 августа. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак отправил два важный сигнал Кишиневу и президенту Молдавии Майе Санду лично, заявил политолог и эксперт по СНГ Иван Скориков.

Скориков в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подчеркнул, что Козак привез в Кишинев «чемодан с пряниками»: обсуждение вопросов транзита газа, торговли сельхозтоварами и проблем молдавской диаспоры в России. Однако на деле весь визит сводился к проверке режима Санду на адекватность, особенно в вопросах Приднестровья.

«Санду — не просто президент, она владелец Молдовы, потому что у нее есть свое правительство и парламент. Приднестровье в блокаде со стороны Молдовы и Украины, и в данном случае Козак приехал прощупать почву на адекватность режима Санду», — объяснил эксперт института стран СНГ.

Два главных сигнала, которые послал Козак, сводятся к международному положению Приднестровья и перспективе встречи Санду с президентом России Владимиром Путиным. В первом вопросе Козак четко дал понять, что никакой международной блокады республики не будет, но и вопрос об урегулировании должен решаться исключительно между Кишиневом и Тирасполем. Что касается встречи национальных лидеров, то представитель Администрации президента России дал понять, что она возможна, но только при определенных условиях.

«Козак заявил о том, что урегулирование приднестровского конфликта — это внутреннее дело Кишинева и Тирасполя.<...> С другой стороны, Козак озвучил, что блокады не будет, то есть определенная договоренность сделана. И важное уточнение, что по поводу встречи Санду с Владимиром Владимировичем Козак четко обозначил, что «мы привезли пряники, готовы к взаимодействию, но будем смотреть на ваше поведение и если рамки будут соблюдены, то тогда встречу возможно готовить», — отметил Скориков.

Состояние современной Молдавии политолог сравнил с положением Украины после прихода к власти президента Виктора Ющенко. По этой причине Москва будет исходить из политических реалий и смотреть на поведение властей республики. Одним из ключевых маркеров истинного отношения Кишинева к Кремлю станет грядущая «Крымская платформа». Если Майя Санду откажется присоединяться к форуму, который глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем, диалог будет возможен, резюмировал эксперт.