Белгородский фестиваль «Маланья» снова перенесли из-за коронавируса

Белгород, 12 августа. В этом году Межрегиональный фестиваль народности и исторической реконструкции «Маланья», который проводится в Белгороде, перестанет считаться летним. Организаторы мероприятия сообщили, что из-за коронавируса дату снова пришлось переносить, сообщает Бел.ru. Планировалось, что «Маланья» пройдет 21 августа текущего года, но в итоге мероприятие отложено до 25 сентября.

В социальной сети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что об отмене культурного мероприятия речи пока не идет. Однако в комментариях белгородцы уже сетуют на то, что фестиваль сместили на конец сентября: могут зайти дожди и испортиться погода, так что легкие костюмы и особая атмосфера праздника уже под большим вопросом.

Напомним, что в конце июля в белгородском Роспотребнадзоре настаивали на запрете массовых мероприятий численностью более 500 человек и спортивных мероприятий с участием зрителей.