Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:47
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
20:33
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
20:30
Общество
Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19
20:29
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
20:27
Общество
В Копейске открыли памятник подростку, спасшему тонувших детей ценой своей жизни
Все новости

Белгородский фестиваль «Маланья» снова перенесли из-за коронавируса
Общество
Белгородский фестиваль «Маланья» снова перенесли из-за коронавируса
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Белгород, 12 августа. В этом году Межрегиональный фестиваль народности и исторической реконструкции «Маланья», который проводится в Белгороде,  перестанет считаться летним. Организаторы мероприятия сообщили, что из-за коронавируса дату снова пришлось переносить, сообщает Бел.ru. Планировалось, что «Маланья» пройдет 21 августа текущего года, но в итоге мероприятие отложено до 25 сентября.

В социальной сети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что об отмене культурного мероприятия речи пока не идет. Однако в комментариях белгородцы уже сетуют на то, что фестиваль сместили на конец сентября: могут зайти дожди и испортиться погода, так что легкие костюмы и особая атмосфера праздника уже под большим вопросом.

Напомним, что в конце июля в белгородском Роспотребнадзоре настаивали на запрете массовых мероприятий численностью более 500 человек и спортивных мероприятий с участием зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Белгородский фестиваль «Маланья» снова перенесли из-за коронавируса
белгород народные промыслы маланья фестиваль маланья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru