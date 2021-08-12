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Эксперты назвали семь особенностей избирательной кампании 2021 года в Петербурге
ФАН-ТВ
Эксперты назвали семь особенностей избирательной кампании 2021 года в Петербурге

На круглом столе в Петербурге была затронута животрепещущая тема. В период популярности социальных сетей журналисты, имея доступ ко всем источникам, собирают информацию не только для аккредитованных СМИ, но и для личной адаптации и публикации в блогах. Это происходит из-за ограничения журналистов в их собственном мнении в зарегистрированных СМИ.

Круглый стол разделился на два лагеря: одни эксперты утверждали, что аккредитованным журналистам следует дать свободу в освещении выборов. Другие — что нужно ужесточить и ограничить публикацию материалов в личных блогах представителей СМИ. Однозначного решения данной проблемы пока нет.

«Есть обещания, что к следующему федеральному электоральному циклу, лет через пять, у нас все это будет отлажено, будет работать электронная система. Ну, в общем, такая заявка на новый чудный мир, в котором мы будем жить. У нас не будет сбор подписей идти на улице, у нас не будет агитации в парадных, подъездах. У нас не будет обхода квартир с попыткой достучаться до бабушек, и в глазок смотреть, кто же к нам пришел, кто же нас будет агитировать?! Все будет в новом, чудном электронном мире», — скептично настроен политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

В итоге каждый остался при своем мнении, но все участники согласились, что освещение выборов — это прямая обязанность журналистов.

Так или иначе, цифровизация не обойдет и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На этот счет высказался политический психолог и политтехнолог Александр Ершов, который выделил семь уникальных особенностей избирательной кампании 2021 года:

  1. Эти выборы — последние, когда не будет электронного голосования, дань уходящей эпохе. К 2024 году по плану у всех граждан РФ будут электронные паспорта, следовательно, следующие идентичные выборы будут проходить онлайн.
  2. Никогда выборы Петербурга не проходили за три дня. Возможно увеличение числа избирателей, поскольку исследования показывают, что люди чаще ходят голосовать в пятницу и воскресенье, нежели в субботу.
  3. Уйдет «рабство городского избирателя». По словам Ершова, за сельским избирателем отправляют машину и предоставляют ему возможность голосовать на удобном для него месте. В то время как городской избиратель, находясь в 25-50 километрах от своего участка, скорее всего не поедет голосовать.
  4. У мобильных городских жителей нет возможности голосовать дистанционно — а приезжать неудобно. Социально-экономические избиратели (так их называет Александр Ершов) в корне изменят политическую структуру.
  5. Эпоха «безответственных Telegram-каналов» завершится. По мнению Ершова, необходимые технологии с массовым охватом уже существуют, а законодательные нормативы «подтянутся» уже к следующему федеральному сезону. Новые правила коснутся в том числе и личных блогов и аккаунтов в соцсетях.
  6. Это последние выборы, когда избиратели будут чаще видеть своих кандидатов вживую, чем через электронные средства коммуникации. «Встречи офлайн» собирают 15-20 избирателей, а онлайн-формат значительно превышает эти показатели — охват может достигать 10 тысяч человек.
  7. Способы агитации претерпят глобальные изменения — как считает Ершов, они «полностью перейдут в электронную составляющую».

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