Эксперты назвали семь особенностей избирательной кампании 2021 года в Петербурге

На круглом столе в Петербурге была затронута животрепещущая тема. В период популярности социальных сетей журналисты, имея доступ ко всем источникам, собирают информацию не только для аккредитованных СМИ, но и для личной адаптации и публикации в блогах. Это происходит из-за ограничения журналистов в их собственном мнении в зарегистрированных СМИ.
Круглый стол разделился на два лагеря: одни эксперты утверждали, что аккредитованным журналистам следует дать свободу в освещении выборов. Другие — что нужно ужесточить и ограничить публикацию материалов в личных блогах представителей СМИ. Однозначного решения данной проблемы пока нет.
«Есть обещания, что к следующему федеральному электоральному циклу, лет через пять, у нас все это будет отлажено, будет работать электронная система. Ну, в общем, такая заявка на новый чудный мир, в котором мы будем жить. У нас не будет сбор подписей идти на улице, у нас не будет агитации в парадных, подъездах. У нас не будет обхода квартир с попыткой достучаться до бабушек, и в глазок смотреть, кто же к нам пришел, кто же нас будет агитировать?! Все будет в новом, чудном электронном мире», — скептично настроен политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.
В итоге каждый остался при своем мнении, но все участники согласились, что освещение выборов — это прямая обязанность журналистов.
Так или иначе, цифровизация не обойдет и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На этот счет высказался политический психолог и политтехнолог Александр Ершов, который выделил семь уникальных особенностей избирательной кампании 2021 года:
- Эти выборы — последние, когда не будет электронного голосования, дань уходящей эпохе. К 2024 году по плану у всех граждан РФ будут электронные паспорта, следовательно, следующие идентичные выборы будут проходить онлайн.
- Никогда выборы Петербурга не проходили за три дня. Возможно увеличение числа избирателей, поскольку исследования показывают, что люди чаще ходят голосовать в пятницу и воскресенье, нежели в субботу.
- Уйдет «рабство городского избирателя». По словам Ершова, за сельским избирателем отправляют машину и предоставляют ему возможность голосовать на удобном для него месте. В то время как городской избиратель, находясь в 25-50 километрах от своего участка, скорее всего не поедет голосовать.
- У мобильных городских жителей нет возможности голосовать дистанционно — а приезжать неудобно. Социально-экономические избиратели (так их называет Александр Ершов) в корне изменят политическую структуру.
- Эпоха «безответственных Telegram-каналов» завершится. По мнению Ершова, необходимые технологии с массовым охватом уже существуют, а законодательные нормативы «подтянутся» уже к следующему федеральному сезону. Новые правила коснутся в том числе и личных блогов и аккаунтов в соцсетях.
- Это последние выборы, когда избиратели будут чаще видеть своих кандидатов вживую, чем через электронные средства коммуникации. «Встречи офлайн» собирают 15-20 избирателей, а онлайн-формат значительно превышает эти показатели — охват может достигать 10 тысяч человек.
- Способы агитации претерпят глобальные изменения — как считает Ершов, они «полностью перейдут в электронную составляющую».