Эксперты назвали семь особенностей избирательной кампании 2021 года в Петербурге

На круглом столе в Петербурге была затронута животрепещущая тема. В период популярности социальных сетей журналисты, имея доступ ко всем источникам, собирают информацию не только для аккредитованных СМИ, но и для личной адаптации и публикации в блогах. Это происходит из-за ограничения журналистов в их собственном мнении в зарегистрированных СМИ.

Круглый стол разделился на два лагеря: одни эксперты утверждали, что аккредитованным журналистам следует дать свободу в освещении выборов. Другие — что нужно ужесточить и ограничить публикацию материалов в личных блогах представителей СМИ. Однозначного решения данной проблемы пока нет.

«Есть обещания, что к следующему федеральному электоральному циклу, лет через пять, у нас все это будет отлажено, будет работать электронная система. Ну, в общем, такая заявка на новый чудный мир, в котором мы будем жить. У нас не будет сбор подписей идти на улице, у нас не будет агитации в парадных, подъездах. У нас не будет обхода квартир с попыткой достучаться до бабушек, и в глазок смотреть, кто же к нам пришел, кто же нас будет агитировать?! Все будет в новом, чудном электронном мире», — скептично настроен политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

В итоге каждый остался при своем мнении, но все участники согласились, что освещение выборов — это прямая обязанность журналистов.

Так или иначе, цифровизация не обойдет и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На этот счет высказался политический психолог и политтехнолог Александр Ершов, который выделил семь уникальных особенностей избирательной кампании 2021 года: