Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 19:17
19:15
Происшествия
В Канаде облили краской памятник коллаборанту Шухевичу
19:13
Общество
Фильм Вассербаума и Бриуса «Солнцепек» вышел в прокат в Новосибирске
19:13
Армия
Отряды талибов заняли афганский город Герат
19:12
Происшествия
Жданову и Волкову заочно предъявили обвинение в посягательстве на права граждан
19:11
Ливия
Турция развернула военный пункт на ливийско-тунисской границе
19:10
Происшествия
Заключенный в Курганской области убил сотрудника колонии
19:08
Экономика
Глава «Профессионалов алкогольного рынка» поддержал онлайн-продажу спиртного
19:06
Судан
Судан увеличит добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки
19:04
Происшествия
Женщина оказалась в больнице после наезда водителя на остановку в Москве
19:03
Общество
В горизбиркоме Петербурга озвучили позицию по недопуску «Родины» к участию в выборах
Все новости

Астролог Павел Глоба назвал обреченные на успех в сентябре знаки зодиака

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:02
Общество
Астролог Павел Глоба назвал обреченные на успех в сентябре знаки зодиака
instagram.com  /  @globainstitut

Москва, 12 августа. Сентябрь будет достаточно сложным, однако некоторым знакам зодиака улыбнется удача. Астролог Павел Глоба рассказал, кто вытянет счастливый билет в первый месяц осени.

Для большинства знаков зодиака первая половина сентября ознаменуется высокой рабочей активностью, особенно повезет владельцам собственного бизнеса. В середине месяца самое удобное время для проявления инициативы, начальство не оставит без внимания рвение сотрудников.

Многие знаки зодиака ожидает успех в работе, однако от лишних трат астролог рекомендует воздержаться. В первый месяц осени высока вероятность выгодного знакомства, которое поможет в продвижении по карьерной лестнице.

Особое везение в сентябре ждет Овнов. Представителям этого знака пробиться наверх поможет харизма. Полная гармония ожидается и в семейных отношениях.

Тельцам в сентябре астролог предсказал получение дополнительной прибыли. Возможно, это будет возврат старого долга или неожиданное наследство.

Желанное поощрение на работе получат Скорпионы, которые прилагали для этого много усилий. На личном фронте возможны небольшие тучки.

Стрельцам сентябрь приготовил приятные сюрпризы. Рожденных под этим знаком ждет романтическое знакомство или продвижение по карьерной лестнице.

Козероги в первый осенний месяц могут заняться новым бизнесом или покупкой недвижимости, все финансовые операции окажутся удачными.

Для Рыб сентябрь окажется удачным во всех сферах. На работе ожидается благополучный период, на личном фронте — радостные события и семейная идиллия.

Некоторым знакам зодиака не суждено жить вместе, их отношения никогда не будут идеальными. Астрологи составили пары, которые никогда не уживутся вместе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астролог Павел Глоба назвал обреченные на успех в сентябре знаки зодиака
астрология удача карьера гороскоп глоба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru