Астролог Павел Глоба назвал обреченные на успех в сентябре знаки зодиака

Москва, 12 августа. Сентябрь будет достаточно сложным, однако некоторым знакам зодиака улыбнется удача. Астролог Павел Глоба рассказал, кто вытянет счастливый билет в первый месяц осени.

Для большинства знаков зодиака первая половина сентября ознаменуется высокой рабочей активностью, особенно повезет владельцам собственного бизнеса. В середине месяца самое удобное время для проявления инициативы, начальство не оставит без внимания рвение сотрудников.

Многие знаки зодиака ожидает успех в работе, однако от лишних трат астролог рекомендует воздержаться. В первый месяц осени высока вероятность выгодного знакомства, которое поможет в продвижении по карьерной лестнице.

Особое везение в сентябре ждет Овнов. Представителям этого знака пробиться наверх поможет харизма. Полная гармония ожидается и в семейных отношениях.

Тельцам в сентябре астролог предсказал получение дополнительной прибыли. Возможно, это будет возврат старого долга или неожиданное наследство.

Желанное поощрение на работе получат Скорпионы, которые прилагали для этого много усилий. На личном фронте возможны небольшие тучки.

Стрельцам сентябрь приготовил приятные сюрпризы. Рожденных под этим знаком ждет романтическое знакомство или продвижение по карьерной лестнице.

Козероги в первый осенний месяц могут заняться новым бизнесом или покупкой недвижимости, все финансовые операции окажутся удачными.

Для Рыб сентябрь окажется удачным во всех сферах. На работе ожидается благополучный период, на личном фронте — радостные события и семейная идиллия.

Некоторым знакам зодиака не суждено жить вместе, их отношения никогда не будут идеальными. Астрологи составили пары, которые никогда не уживутся вместе.