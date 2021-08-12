Сосновский оценил перспективы Пивоварова на выборах в Госдуму

Политолог Александр Сосновский оценил возможность выдвижения Андрея Пивоварова в качестве депутата на выборы в Госдуму от партии «Яблоко». По его мнению, эта инициатива лишена смысла, поскольку оппозиционер находится в СИЗО, откуда крайне сложно вести предвыборную кампанию. Также ситуация осложняется определенными пометками в документах, на которые избиратель точно будет обращать внимание.

Ранее стало известно, что Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Яблока» для участия в предстоящих выборах в Госдуму. В этих списках — бывший директор «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) фигурирует как одобренный кандидат.

В настоящее время Пивоваров находится в краснодарском СИЗО по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Оппозиционер вместе со своими соратниками направили председателю ЦИК Элле Памфиловой письмо с просьбой поддержать его ходатайство об изменении меры пресечения, сославшись на его якобы неправомерность.

Тем не менее в Telegram-канале экс-директора «Открытки» говорится, что вести свою кампанию он будет прямо из СИЗО Краснодара. Во всех документах, имеющих отношение к предвыборной агитации, будет указываться, что Пивоваров аффилирован с организацией «Открытый Петербург» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Более того, на сайте «Яблока» оппозиционер обозначен как «политический заключенный». При этом зампредседателя партии Иван Большаков отмечал, что само выдвижение носит гуманитарный характер и что вряд ли Пивоваров станет вести кампанию из следственного изолятора.

В беседе с корреспондентом ФАН Сосновский указал, что, несмотря на усилия, шансов у Пивоварова получить депутатский мандат крайне мало.

«С точки зрения политического реализма шансов у него, конечно, ноль. Хотя в России традиционно жалеют сидельцев, и это могло бы быть определенным бонусом. Но сама партия «Яблоко» и Пивоваров — это такие величины, которые вызывают только вопросы и восклицания», — считает политолог.

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Не менее важным аспектом является репутация соратника Михаила Ходорковского в политической среде. Если он имел и имеет до сих пор связи со сбежавшим в Великобританию бизнесменом, долгое время финансировавшим в России свои антигосударственные проекты, то поддержки среди россиян Пивоваров не найдет.

«Если его допустили, то это для того, чтобы убрать лишний шум. Чтобы не давать возможность западным кураторам поднимать крик по поводу того, что в России все «зажимается». Ничего не зажимается. Вот, пожалуйста. Хочет — пусть из СИЗО ведет», — заключил Сосновский.

Ранее публицист и политолог Армен Гаспарян высказался о подаче документов командой Пивоварова для его выдвижения. Он указал, что эта процедура ни о чем не говорит — шансы оппозиционера были и остаются низкими.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ