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Полиция Алтая задержала педофила, удерживавшего в подвале 12-летнюю школьницу

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:19
Происшествия
Полиция Алтая задержала педофила, удерживавшего в подвале 12-летнюю школьницу
pxhere.com

Горно-Алтайск, 12 августа. Правоохранители нашли злоумышленника, которого подозревают в похищении несовершеннолетней девочки.

По предварительным данным, предполагаемый преступник сбежал почти за 300 км от места, где он удерживал подростка в плену. Он находится в местном отделе полиции, где дает показания по поводу своих действий.

По предварительным версии, злоумышленник заметил девочку, когда та каталась на велосипеде. Он оглушил свою жертву, а после увез ее в прицепе мотоблока. Позднее мужчина также оставил на берегу местной реки мобильный телефон девочки и ее одежду, пытаясь запутать полицейских. Он привез школьницу в свой дом и запер ее в подвал, но позднее отпустил несовершеннолетнюю, испугавшись общественного резонанса, который поднялся после ее пропажи.

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