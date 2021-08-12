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Глава афганского Высшего совета по примирению призвал собрать экстренное совещание СБ ООН

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:04
Политика
Глава афганского Высшего совета по примирению призвал собрать экстренное совещание СБ ООН
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Кабул, 12 августа. Глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану.

По мнению Абдуллы, ситуация в Афганистане требует срочного обсуждения на уровне Совбеза ООН. Глава афганского Высшего совета по примирению настаивает на срочном заседании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сравнил текущую обстановку в Афганистане с ситуацией 1980-х годов. Он говорил, что нынешняя обстановка в стране гораздо сложнее.

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