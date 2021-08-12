Глава афганского Высшего совета по примирению призвал собрать экстренное совещание СБ ООН

Кабул, 12 августа. Глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану.

По мнению Абдуллы, ситуация в Афганистане требует срочного обсуждения на уровне Совбеза ООН. Глава афганского Высшего совета по примирению настаивает на срочном заседании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сравнил текущую обстановку в Афганистане с ситуацией 1980-х годов. Он говорил, что нынешняя обстановка в стране гораздо сложнее.