СК проведет проверку после травмы пасссажира-инвалида при посадке на рейс Надым — Тюмень

Надым, 12 августа. Мужчине-инвалиду помогли сесть в пассажирское кресло в салоне самолета, однако он получил травму.

Следователи проводят проверку после появившейся в СМИ информации о травмировании пассажира-инвалида в аэропорту ЯНАО при посадке на борт.

Новоуренгойской транспортная прокуратура установила, что авиакомпанией «Ямал» накануне осуществляла перевозку пассажиров рейса YC-148 из Надыма в Тюмень. Инвалида к самолету доставили грузчики на кресле-коляске. После этого они подняли его на борт судна ручным способом. Работники аэропорта посадили мужчину на его место и ушли. Позже проводник обратил внимание на то, что нога пострадавшего истекает кровью. Ему оказали помощь.

После проверки будет дана правовая оценка действиям работников аэропорта и перевозчика, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще одного пассажира на рейсе Берлин — Москва пришлось «успокаивать» кулаками.