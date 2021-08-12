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Охотник попытался изнасиловать пенсионерку в Приморье
Происшествия
Охотник попытался изнасиловать пенсионерку в Приморье
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Уссурийск, 12 августа. Стражи порядка не смогли задержать злоумышленника, который пытался совершить насильственный половой акт с пожилой женщиной. Как стало известно ФАН, несмотря на возраст, жертва оказала активное сопротивление мужчине.

Пострадавшая находилась на дачном участке в Уссурийске, когда 11 августа примерно в 14:00 неожиданно, прямо в жилище, на нее набросился незнакомый мужчина и стал срывать одежду с пенсионерки. Женщина сначала растерялась, однако потом оказала активное сопротивление насильнику.

«Потерпевшая стала отталкивать мужчину и кричать, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — Злоумышленник испугался и сбежал с места преступления. К сожалению, мы не смогли задержать подозреваемого из-за того, что в доме отсутствуют камеры видеонаблюдения».

Сначала жительница Уссурийска не хотела писать заявление. Она рассказала о происшествии своей 30-летеней дочери, которая и решила, что такие действия нельзя оставлять безнаказанными, поэтому обратилась с заявлением в местную полицию.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В качестве улики была изъята ручка из-под пластиковой пятилитровой бутылки.

«Служебная собака, к сожалению, не смогла взять след злодея. Женщине показали видеотеку, но она не опознала предполагаемого насильника. По ее словам, нежданному гостю примерно 40 лет. Его рост составляет около 170 сантиметров. Пострадавшая назвала в качестве основных примет то, что он был одет в охотничий костюм коричневого цвета и бейсболку. Пенсионерка также обратила внимание на его черные кроссовки», — дополнил источник.

Если злоумышленника все-таки вычислят сыщики и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.

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